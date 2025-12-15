Adiós al rojo y verde en las servilletas: el color que será tendencia para decorar la mesa de Navidad 2025

Un nuevo tono que aporta luminosidad y armonía a la mesa, manteniendo un estilo acogedor y equilibrado. Diseñadores y especialistas en decoración destacan que esta elección responde a la búsqueda de minimalismo y orden visual.

El color beige champagne será tendencia en las mesas navideñas de 2025. Foto: Unsplash.

Durante décadas, las servilletas en tonos rojos y verdes fueron un clásico indiscutido de la mesa navideña. Pero en 2025, las tendencias en decoración proponen dar un giro: el color natural u off white gana protagonismo y se impone como la opción preferida para lograr una mesa más elegante, actual y sofisticada.

Este tono se caracteriza por aportar luminosidad y armonía, sin caer en una estética fría. A diferencia del blanco puro, el blanco roto tiene una base cálida que genera un clima más acogedor y relajado, ideal para celebraciones festivas con un enfoque más moderno.

El color beige champagne aporta un ambiente equilibrado, minimalista y natural. Foto: Unsplash.

Por qué el color natural desplaza al rojo y verde

Diseñadores y especialistas en decoración coinciden en que este cambio responde a una búsqueda de equilibrio visual y minimalismo. El color natural transmite sensaciones de orden, calma y limpieza, valores cada vez más presentes en las celebraciones actuales.

Además, funciona como un tono neutro que potencia el resto de los elementos de la mesa, sin competir con la vajilla, la iluminación o los centros decorativos.

Cómo usar las servilletas tendencia en Navidad

Para lograr una mesa navideña alineada con las nuevas tendencias, se sugiere:

Atar las servilletas con aros dorados, de madera o fibras naturales.

Combinarlas con vajilla en tonos blanco, crema o beige.

Incorporar detalles metálicos en dorado, cobre o champagne.

Sumar centros de mesa simples con velas cálidas, ramas secas o flores claras.

El color beige champagne será tendencia en las mesas navideñas de 2025. Foto: Unsplash.

Una Navidad más sobria y contemporánea

Lejos de los colores intensos y tradicionales, el blanco roto propone una estética más refinada, donde los detalles simples y los materiales nobles toman protagonismo. La tendencia apunta a mesas visualmente más livianas, con una paleta suave que mantiene el espíritu festivo sin excesos.

Así, en 2025, incluso un elemento tan sencillo como la servilleta se transforma en clave para marcar el nuevo rumbo estético de las celebraciones de fin de año.

Renovación total en Navidad: el nuevo color que se adueña de las decoraciones y desplaza a los tonos clásicos

Se acerca Navidad 2025, por lo que muchas personas están interesadas en estar al día con las tendencias. Una de las principales novedades para esta festividad es que ocurre un cambio en la estética, por lo que se despiden los colores clásicos.

Según comparte la cuenta @muscari.mx, especializada en Diseño Floral de Lujo, este año la tendencia apunta a espacios más cálidos, naturales y con una elegancia relajada que se siente en cada detalle.

Colores en tendencia para la decoración de Navidad. Foto: Pinterest.

Los materiales naturales toman la delantera: madera reciclada, fibras como el yute, cerámica artesanal y detalles en madera labrada serán protagonistas absolutos.

Las coronas y guirnaldas también se reinventan con un aire orgánico: ramas secas, piñas, vallas o frutos deshidratados, combinados con campanas de metal que suman un toque rústico y sofisticado a la vez.

El color estrella de la Navidad 2025

En cuanto a colores, el tono estrella será el Mocha Mousse 17-12-30, un café suave con un aire cacaoso que aporta calidez inmediata. A su lado se imponen las gammas terracota, los verdes terrosos y los neutros, en armonía con metales como bronce y oro que elevan la escena sin perder naturalidad.

Colores en tendencia para la decoración de Navidad. Foto: Pinterest.

Para completar este clima acogedor, los textiles dicen presente: terciopelo, lana y lino serán aliados perfectos para vestir desde la mesa hasta los rincones del living.

Y si hay un estilo que define la Navidad 2025, es el minimalismo. La consigna es simple: menos es más. Líneas limpias, piezas bien elegidas y composiciones sobrias que transmiten calma, elegancia y una belleza que no necesita exagerar.