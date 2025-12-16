Dónde se encuentra el árbol de Navidad más caro de Europa: está hecho con monedas de oro y vale más de 5 millones de euros

El arbolito está armado con 2.018 monedas de oro pegadas a mano en una pirámide de material acrílico. El conjunto tiene un peso total de 63 kilos y el árbol una altura de cerca de tres metros.

El árbol de Navidad "más caro de Europa". Foto: EFE.

Decorar el arbolito durante diciembre invita a jugar con la imaginación y crear un objeto único para adornar la casa, pero una empresa alemana llevó esta tradición más allá y la transformó en todo un lujo al crear el árbol de Navidad más caro de Europa.

Se trata de la compañía Proaurum, especializada en la venta de oro en Múnich, que en 2024 presentó el árbol de Navidad con un valor calculado en 5,4 millones de euros.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2024/12/03/636780.mp4

El arbolito, según describió la empresa, está hecho con 2.018 monedas de oro pegadas a mano en una pirámide de material acrílico. El conjunto tiene un peso total de 63 kilos y el árbol una altura de cerca de tres metros.

“El oro tiene muchas características que lo diferencian de otras inversiones. No se puede multiplicar a placer. Es otra forma del dinero. El árbol de Navidad de oro representa extraordinariamente bien el valor de este metal", explicó el fundador de Proaurum, Mirko Schmidt, en un comunicado.

El árbol de Navidad "más caro de Europa". Foto: EFE.

El árbol fue realizado por la empresa en colaboración con la Casa de la Moneda de Austria y las piezas que lo componen muestran, en una cara, el órgano de la sala dorada de la Orquesta Filarmónica de Viena y, en la otra, distintos instrumentos.

Las característica del árbol de Navidad más caro de Europa

¿Dónde se encuentra? : Múnich, Baviera, Alemania

Valor estimado : 5,4 millones de euros (basado en el valor del oro).

¿De qué material está hecho? : 2.018 monedas de oro puro (1 onza troy cada una).

Altura: aproximadamente 3 metros.

El árbol no solo es una exhibición de lujo, sino también una estrategia de marketing para la empresa.

El árbol de Navidad "más caro de Europa". Foto: EFE.

Por qué el arbolito se debe cambiar cada 7 años

El árbol navideño es el centro de atención durante las fiestas, y según las tradiciones, se arma y se enciende cada 8 de diciembre, en la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que también marca el solsticio de invierno en el norte.

Entre las creencias populares se dice que el árbol de Navidad se debe renovar cada 7 años y cada año se le debe agregar un adorno nuevo. Por supuesto que la cuestión económica es determinante en estos casos.

Se cree que si no se cambia el árbol de Navidad a los 7 años, habrá mala suerte y estancamiento, ya que este elemento es símbolo de prosperidad, abundancia, crecimiento y alegría.