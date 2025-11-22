Vivir el espíritu festivo: cómo es el mercado navideño de Craiova, considerado el más grande del mundo

La ciudad rumana sorprende al inaugurar cuatro zonas temáticas nuevas y más de un millón de luces de colores y hasta una pista de patinaje. Los detalles.

Mercado navideño en Rumania Foto: instatravel.ro

El espíritu de la Navidad ya se disfruta en algunas partes del mundo. En Europa, con el frío ya instalado y las luces de colores palpitando en las calles, la época festiva se encendió en Craiova, en Rumania, conocida por tener el mercado navideño más grande del planeta. Y aunque se trata de un destino poco visitado por los turistas, en este momento del año los ojos comienzan a posarse allí.

De hecho, Craiova se convirtió en la gran sorpresa del 2025 al inaugurar un megaespacio festivo que supera en superficie a clásicos europeos como los de Viena, Budapest y Praga. Con cuatro áreas temáticas, cientos de puestos, espectáculos diarios y precios accesibles, la ciudad ya empieza a atraer visitantes de todas partes.

Mercado navideño en Rumania Foto: instatravel.ro

El mercado se extiende por cuatro sectores emblemáticos de la ciudad, conectados entre sí y decorados con miles de luces. Cada área incluye pistas de patinaje, propuestas gastronómicas y un fuerte espíritu festivo. Abierto desde el 15 de noviembre, permanecerá en funcionamiento hasta el 5 de enero. Pero ¿cómo es su recorrido?

Plaza Mihai Viteazul: el corazón del mercado navideño de Craiova

Es el área principal del recorrido. Allí se concentran los puestos iluminados donde se venden artesanías, decoraciones navideñas, tejidos, juguetes de madera y productos regionales.

En el centro se levanta un árbol gigante, convertido en punto de encuentro y una de las fotos más buscadas por los visitantes.

Casco antiguo: tradición y calma

Entre calles empedradas y edificios históricos, esta zona ofrece una experiencia más tranquila. Es ideal para probar vinos calientes, pasear entre puestos de artesanías y disfrutar de coros navideños.

Plaza William Shakespeare: gastronomía típica

Aquí se agrupan los food trucks y los puestos más concurridos. Se destacan platos tradicionales como arrolladitos de repollo con carne, papanai, bebidas calientes especiadas y hasta espectáculos en vivo para que los turistas se diviertan mientras se deleitan con los platos típicos de Rumanía.

Mercado navideño en Rumania Foto: instatravel.ro

Cuánto sale ir a Craiova, Rumania, desde Argentina en noviembre de 2025

Lamentablemente, no existen vuelos directos desde Argentina hasta Craiova, por lo que es necesario realizar una o dos escalas, generalmente en ciudades como Ámsterdam, Madrid, París o Estambul.

Los precios de los vuelos varían según la temporada: en temporada baja, entre enero y febrero, los pasajes rondan los USD 1.200 a 1.500, mientras que para las fechas navideñas o fines de noviembre pueden llegar a estar entre USD 1.700 a 2.200.

Mercado navideño en Rumania Foto: instatravel.ro

En cuanto al alojamiento, esta ciudad resulta ser mucho más económica que otras ciudades de Europa, con hoteles de 3 estrellas con precios que van desde los USD 40 a 60 por noche, mientras que los de 4 estrellas oscilan entre USD 70 y 120. Comer en restaurantes locales cuesta entre USD 10 y 18 por persona, y el transporte público tiene un valor aproximado de USD 1 por viaje.

El mercado navideño, por su parte, tiene entrada gratuita, aunque algunas actividades, como la pista de patinaje y los juegos mecánicos, tienen un costo adicional de USD 5 a 12. Con su propuesta festiva de gran escala, precios accesibles y un ambiente que parece salido de un cuento, Craiova se posiciona como el nuevo destino navideño revelación de Europa.