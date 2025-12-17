Los indispensables para las vacaciones: el kit minimalista perfecto para cuidar el pelo y la piel en la playa

Cuidar nuestro cuerpo es importante todo el año y es por eso que, aún en épocas de descanso, prestarle atención es crucial.

protector solar. Fuente: Unsplash

El verano, los días de calor y las vacaciones invitan a soltar un poco el control de lo cotidiano y a vivir en un relax total durante unos días. En este momento, es habitual la búsqueda por complicarse menos. Sin embargo, hay algunos must have de skin care que debemos tener en cuenta a la hora de salir de vacaciones.

A la hora de armar una valija beauty práctica y completa, debemos tener en cuenta qué necesita exactamente nuestra piel y nuestro pelo. La clave, como siempre, está en elegir productos que sean versátiles, livianos, efectivos y, sobre todo, que no ocupen mucho espacio de guardado. Ya sea para una escapada de fin de semana, un viaje largo o unas mini vacaciones en la playa, hay siete productos que son claves para mantener tu rutina de cuidado y maquillaje sin sobrecargar el equipaje.

Recordá que a la hora de elegir los productos no se deben llevar de más, sino que es necesario saber elegir mejor para verte y sentirte bien sin necesidad de cargar mucho peso ni tener complicaciones durante el viaje.

Productos de skin care para llevar en la valija Foto: Freepik

Los 7 productos infaltables en la valija beauty para llevar en el verano

Limpiador facial suave

Un buen limpiador es la base de cualquier rutina. Elegí uno que respete el pH de la piel y sea apto para uso diario. Idealmente, en formato travel o sólido, para evitar derrames y cumplir con las normas de equipaje de mano.

Hidratante multifunción

Una crema que funcione tanto de día como de noche simplifica la rutina y ahorra espacio. Si además sirve para rostro y contorno de ojos, mejor. La piel suele deshidratarse durante los viajes, por lo que este paso es clave.

Productos de skin care para llevar en la valija Foto: Freepik

Protector solar

Infaltable, incluso en viajes urbanos. Un protector con textura liviana y rápida absorción permite reaplicaciones fáciles y protege la piel del daño solar, que se intensifica con los cambios de clima y la exposición prolongada.

Bálsamo labial con color

Hidrata y suma un toque de color al instante. Es práctico, fácil de reaplicar y funciona como comodín para darle vida al rostro sin necesidad de un maquillaje completo.

Base liviana o BB cream

Para unificar el tono sin recargar, una base ligera o BB cream es la mejor aliada. Ocupa poco espacio, se adapta a looks de día y de noche y deja la piel fresca y natural.

Productos de skin care para llevar en la valija Foto: Freepik

Máscara de pestañas

Un solo gesto que transforma el maquillaje. Una buena máscara aporta definición y mirada despierta, incluso en los días en que no usás otros productos. Ideal elegir una de larga duración.

Producto capilar todo en uno

Un leave-in, crema para peinar o aceite capilar ayuda a controlar el frizz, proteger el pelo y mantenerlo prolijo frente a la humedad, el sol o el viento. Elegí uno que también aporte nutrición.