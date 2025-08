Opens in new window

Cuando el exceso de skincare daña la piel: la advertencia dermatológica sobre el “overcare”

Cada vez más jóvenes copian rutinas virales en redes sociales sin control ni asesoramiento médico. Los expertos advierten sobre los riesgos: una piel irritada, reactiva y sobrecargada de productos.

La advertencia dermatológica sobre el “overcare”. Foto: Freepik.

En las redes sociales circulan a diario rutinas de belleza con múltiples productos activos: exfoliantes diarios, sérums, tónicos, retinol, vitamina C. Pero esta tendencia, impulsada por influencers y marcas, está despertando la preocupación de dermatólogos. Diversos expertos ya alertan sobre los riesgos del “overcare” en piel adulta: no siempre más es mejor.

¿Qué dicen los especialistas?

La dermatóloga Dr. Vanessa Lapiner advierte que las rutinas con demasiados activos o productos inadecuados pueden afectar la barrera cutánea, generando inflamación, rosácea o sensibilidad extrema. Según su enfoque, no es necesario complicar la limpieza diaria ni apilar productos innecesarios.

Por su parte, Emma Craythorne, dermatóloga consultora y cirujana dermatológica, subraya que durante la pandemia hubo un boom del uso de ingredientes potentes sin supervisión médica. Esto derivó en casos de dermatitis perioral y afecciones inflamatorias por usar ácidos, retinoides o peelings en exceso sin diagnóstico previo.

Las rutinas con demasiados activos o productos inadecuados pueden afectar la barrera cutánea. Foto: Freepik.

En ese contexto, cada vez es más común que lleguen a las consultas adultos jóvenes con pieles irritadas por usar mascarillas nocturnas, retinoides o múltiples activos con resultados contraproducentes. Por eso, se advierte que rutinas excesivas o desordenadas pueden producir acné, eczema o quemaduras químicas.

La preocupación también alcanza a los más chicos

Aunque el boom del skincare parece estar más asociado a adultos, cada vez más niñas, niños y adolescentes replican rutinas que ven en redes sociales. Lejos de ser inofensivas, pueden causar más daño que beneficio.

Rutina de skincare. Foto: Freepik.

La dermatóloga Raquel Carolina Cohen, conocida por compartir contenido educativo sobre el cuidado de la piel en TikTok e Instagram, advirtió que el uso de productos inadecuados a edades tempranas puede generar irritaciones, dermatitis o manchas postinflamatorias. Muchas veces, las niñas comienzan a aplicarse cremas como las antiage, o activos como retinol, sin tener en cuenta que su piel todavía no está preparada para recibir esas sustancias.

“El uso de productos como ácido retinoico, retinol o rubores con ingredientes activos no es apto para su tipo de piel, ya que aún no está completamente madura y su barrera cutánea no está lista”, explicó. Incluso en adultos, el uso de retinol se indica con precaución.

En tanto, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) recomienda que a partir de los 12 o 13 años se enseñen rutinas de cuidado facial acordes a la edad, con foco en la limpieza e hidratación. “De lo contrario, el cuidado facial se convierte en un perjuicio facial y puede crear problemas cutáneos como irritaciones, alergias o acné”, agregó Cohen.

Cada vez más niñas, niños y adolescentes replican rutinas que ven en redes sociales. Foto: Freepik.

¿Cuáles son los efectos del exceso de skin care?

Los signos más comunes cuando hay sobretratamiento:

Enrojecimiento persistente, ardor o sensación de piel quemada

Sequedad intensa, descamación o tirantez

Brotes de acné o dermatitis recurrentes

Sensibilidad a productos previamente tolerados

Empeoramiento de condiciones como eczema o rosácea

¿Cuáles son los efectos del exceso de skin care? Foto: Freepik.

¿Cómo evitar el sobretratamiento?