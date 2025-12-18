Prosperidad y buenas vibras en 2026: qué planta hay que poner al lado del árbol de Navidad para atraer fortuna al hogar

Según el Feng Shui, la naturaleza es tan poderosa que hasta puede llegar a generar movimientos beneficiosos en vísperas de Navidad. Cómo influye la energía en esta época del año.

Árbol de Navidad. Foto: Freepik.

Cuando se arma el arbolito de Navidad, muchas personas les prestan especial atención a las luces, los adornos y los colores que serán tendencia esta temporada. Sin embargo, hay un detalle que se suele pasar por alto y que es crucial para atraer la buena energía: colocar una planta a su lado.

Según el Feng Shui, la ubicación de una planta específica junto al arbolito navideño puede influir positivamente en la energía del hogar. De acuerdo con esta creencia, este sencillo acto ayuda a potenciar la energía positiva del ambiente navideño y atrae la prosperidad para el año que comienza.

árbol de navidad minimalista Foto: Pinterest

Sin embargo, no se trata de cualquier especie, sino de una que se destaca por su fuerte simbolismo ligado a la riqueza, la abundancia y la buena fortuna: estamos hablando del árbol de jade, una de las mejores valoradas dentro del Feng Shui.

Esta especie es considerada un símbolo de estabilidad financiera y crecimiento económico y, según este arte milenario, colocar esta planta cerca del árbol de Navidad, que suele ocupar un lugar central en la casa, favorece la atracción de oportunidades, bienestar y prosperidad durante el 2026.

Además, la forma redonda de sus hojas y su color verde intenso representan el crecimiento, la renovación y el amor. Su tallo representa también el cierre de ciclos y el comienzo de un nuevo horizonte mucho más brillante. Por este motivo, el árbol de jade se convierte en una opción ideal para acompañar la decoración navideña.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

Cuáles son los beneficios de colocar el árbol de jade junto al arbolito de Navidad

Según la filosofía milenaria del Feng Shui, el árbol de jade atrae buena suerte, fortuna y abundancia para el nuevo año. Además, tiene otras propiedades que podrían influir directamente en la energía del hogar:

Favorece la estabilidad económica y el éxito personal.

Está asociado con la felicidad y el bienestar familiar.

Ayuda a purificar el ambiente y mejorar la energía del hogar durante las fiestas.

Esquejes de árbol de jade Foto: -

Incorporar un árbol de jade junto al árbol de Navidad no solo suma un toque decorativo, sino que puede convertirse en un imán de prosperidad, abundancia y buena energía para la casa y todos sus integrantes. El 2026 puede ingresar con energías fuertes, positivas y de renovación solamente con ubicar esta planta en el lugar correcto.