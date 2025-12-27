Año Nuevo 2025: por qué no se puede lavar la ropa, según la antigua superstición

Esta creencia indica que hacer tareas domésticas podría ser contraproducente para la buena fortuna del año siguiente. De dónde viene esta tradición y por qué hay familias que la respetan.

lavar la ropa. Fuente: Unslpash.

Poco a poco, comenzamos a prepararnos para despedir el año con juntadas con amigos, decorando el hogar, haciendo nuestros mejores platos para año nuevo y hasta realizando algunos rituales para atraer la buena fortuna. De hecho, hay una superstición que se respeta a rajatabla: la de no lavar la ropa en Año Nuevo.

Esta cábala es una de las más tradicionales de fin de año, y se une a algunas que tampoco deben hacerse el primero de enero: no limpiar, no barrer y no colgar la ropa. Para quienes siguen estas costumbres, se trata de un gesto que ayuda a conservar la buena fortuna dentro del hogar y asegurar un inicio de año próspero.

No se debe lavar la ropa en Año Nuevo.

La explicación tiene un gran simbolismo: lavar la ropa en año nuevo, equivaldría a “lavar” la suerte recién llegada. Según esta creencia, el agua del lavado y el movimiento del tambor arrastrarían la prosperidad que se desea retener para los próximos doce meses.

Pero el origen no es único. En algunas culturas asiáticas existen antiguos tabúes que desaconsejan realizar tareas domésticas en días considerados sagrados. Lavar, barrer o limpiar se interpretaba como un gesto que podía incomodar a los “dioses del hogar” o espíritus protectores.

Con el tiempo, estas ideas cruzaron fronteras, se mezclaron con creencias populares y terminaron convirtiéndose en una cábala presente en buena parte de América Latina. De hecho, son muchas las familias que continúan perpetuando esta creencia para prevenir malas rachas o pérdidas materiales y emocionales.

Lavar la ropa.

Cuáles son las cábalas más famosas de fin de año

La superstición de no lavar ropa es solo una entre decenas de rituales que resurgen en la temporada festiva. Algunos de los más populares incluyen:

Usar ropa interior de colores según el deseo: rojo para el amor, amarillo para el dinero, blanco para la paz.

Dar una vuelta con una maleta, para atraer viajes y nuevas experiencias.

Comer doce uvas, una por cada deseo o propósito para los próximos doce meses.

Brindar abajo de la mesa para conseguir pareja

Lo más importante, es darle la bienvenida al año nuevo con energías positivas, abundancia, protección y bienestar familiar, reforzando el sentido de tradición que acompaña a las fiestas.