¿Hay fin de semana largo?: qué días caen Navidad y Año Nuevo en 2025

El calendario despeja las dudas sobre los posibles descansos extendidos que se darán por los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.

Celebración de Año Nuevo. Foto: Unsplash.

Muchas personas esperan la llegada de la Navidad y Año Nuevo para ver si se puede hacer un fin de semana largo, ya que tanto el 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados. Por esto mismo, el calendario revela qué ocurre este 2025 y si habrá un descanso extendido para las familias.

Qué día caen Navidad y Año Nuevo en 2026

Sin embargo, este año no será el caso, ya que tanto el 25 de diciembre, Navidad, como el 1 de enero, Año Nuevo, caen en día jueves.

Festejos de Navidad en familia. Foto: Unsplash

Así es: la Noche Buena es el miércoles 24 de diciembre y Navidad jueves 25 de diciembre, por lo que no generan un fin de semana largo, pero sí un día libre en medio de la semana, ya que el 25 es feriado, aunque no el 24.

Y lo mismo ocurre con Año Nuevo: el 31 de diciembre, último día del año, cae miércoles y es un día laborable normal, mientras que el 1 de enero de 2025 será jueves feriado.

Además del 25 de diciembre, el único feriado de diciembre 2025 es el del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, que esta vez cae lunes, por lo que ofrecerá un fin de semana largo en Argentina.

Año Nuevo, Navidad. Foto: Freepik

Falta poco para 2026 y entonces el calendario de feriados nacionales se renueva. El primer fin de semana largo de 2026 será a comienzos de marzo, con los festejos del carnaval.

Feriados y días no laborables confirmados para 2026

El calendario estimativo incluye feriados nacionales inamovibles, que tienen fechas fijas, como el Día de la Independencia o el Día del Trabajador, así como feriados trasladables, que pueden moverse al lunes anterior o posterior según su ubicación en el calendario gregoriano.

Calendario 2026. Foto: Freepik AI

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval

Marzo

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Viernes 17: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1°: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional

Diciembre