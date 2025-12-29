Las piletas celestes ya no se usan: la tendencia del verano 2026 que realza el color del agua y crea un efecto turquesa

Tal es el impacto de esta elección que la influencer Juli Puente también optó por este tono para su propia pileta, marcando tendencia en redes sociales.

Pileta blanca. Foto: Pinterest.

El tradicional azul de las piletas empieza a quedar atrás frente a una tendencia que se consolida para el verano 2026: el color blanco. Este acabado aporta luminosidad, frescura y una estética minimalista que transforma por completo los espacios exteriores, ideal para quienes buscan un diseño moderno.

Cuando la superficie de la pileta es blanca, el agua adquiere un efecto cristalino que recuerda a las lagunas naturales y playas de arena clara. Según la intensidad del sol, el reflejo puede variar entre tonos celestes muy suaves y un azul translúcido, generando una sensación visual de mayor limpieza y amplitud, un efecto que Juli Puente mostró en sus publicaciones.

Además del impacto estético, el blanco también se destaca por su mantenimiento sencillo. Aunque suele asociarse a un mayor cuidado, las pinturas y revestimientos actuales ofrecen alta resistencia al sol y a los productos químicos. Bien tratada, una pileta blanca permite detectar impurezas con facilidad y mantener el agua en condiciones óptimas.

Así es la pileta de Juli Puente que marca tendencia

Pileta blanca, la tendencia del verano. Video Instagram @julieta_puente

Beneficios de pintar una pileta de color blanco

Estética moderna y elegante: aporta un estilo limpio, sofisticado y muy actual.

Agua con efecto cristalino: realza la transparencia y genera tonos suaves y luminosos.

Sensación de amplitud: el color claro hace que la pileta parezca más grande y profunda.

Mayor percepción de limpieza: facilita la detección de suciedad y el control del estado del agua.

Durabilidad de los materiales actuales: los nuevos recubrimientos resisten la exposición solar y los químicos.

Fácil integración con el entorno: combina a la perfección con jardines, decks de madera y espacios minimalistas.

Pileta blanca. Foto: Pinterest.

Lejos del clásico celeste, las nuevas tendencias en piletas apuestan por tonos más claros y naturales que transforman por completo el aspecto del agua. El efecto turquesa, la sensación de mayor luminosidad y la integración con el entorno explican por qué esta elección se perfila como una de las grandes protagonistas del verano 2026.