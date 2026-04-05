El pueblo con la pileta de agua salada más grande de Argentina. Foto: Santa Fe Turismo.

En el sur de Santa Fe, a 350 km de Buenos Aires, Teodelina se destaca como un destino rural que combina naturaleza, historia y recreación. Este pintoresco pueblo se hizo famoso por albergar la pileta de agua salada más grande de Argentina, ubicada en el Balneario El Edén, convirtiéndose en un atractivo turístico imperdible para quienes buscan un plan distinto cerca de la ciudad.

Curiosamente, Teodelina se encuentra cerca de Villa Cañas, la localidad donde nació la icónica Mirtha Legrand, lo que le agrega un toque de curiosidad cultural al recorrido.

El pueblo con la pileta de agua salada más grande de Argentina. Foto: Instagram @santafetur

Balneario El Edén: la pileta de agua salada más grande del país

El gran protagonista de Teodelina es, sin dudas, la pileta de agua salada del Balneario El Edén. Con 158 metros de largo y 50 metros de ancho, contiene 12 millones de litros de agua que provienen de napas subterráneas. Esta agua se renueva dos veces por semana, lo que facilita la flotación y ofrece una experiencia diferente a la de cualquier piscina tradicional. Además, su tamaño y diseño permiten disfrutar tanto de la natación como del relax, convirtiéndola en un espacio ideal para toda la familia.

El balneario se destaca por su infraestructura, seguridad y entorno natural, lo que lo hace un lugar perfecto para quienes buscan desconectar del ritmo urbano sin alejarse demasiado de la ciudad.

Teodelina, Santa Fe. Foto: Instagram @santafetur

Turismo de naturaleza y actividades al aire libre en Teodelina

Teodelina no se limita a su pileta. El pueblo ofrece lagunas, espacios verdes y una vida social activa, lo que lo convierte en un destino completo para disfrutar del turismo de naturaleza. Los visitantes pueden explorar senderos, realizar caminatas o simplemente relajarse rodeados de paisaje rural, mientras disfrutan de la tranquilidad de la región.

Entre las experiencias destacadas, se incluyen:

Balneario El Edén: alberga la pileta de agua salada más grande de Argentina.

Laguna El Chañar: espejo de agua de 1,5 metros de profundidad, ideal para deportes náuticos como kitesurf, lancha y motos de agua.

Parque Acuático El Edén: con toboganes, y costaneras para pasear.

Pesca en el río: una actividad segura con guías habilitados que permiten a todos disfrutar de la pesca sin complicaciones.

Laguna de los Flamencos: ideal para avistaje de aves y contacto directo con la fauna local.

Ríos de Historia y Aventuras: recorridos que combinan la historia regional con actividades al aire libre.

La humildad y grandeza de los pueblos inmigrantes: un recorrido por la tradición y cultura de los primeros pobladores, que dejaron su huella en la identidad de Teodelina.

Teodelina, Santa Fe. Foto: Instagram @santafetur

Gastronomía típica y escapadas rurales

Además de la naturaleza y la recreación, Teodelina ofrece propuestas gastronómicas típicas del sur santafesino, que permiten disfrutar de los sabores locales en un entorno rural auténtico. Los visitantes pueden combinar su estadía con experiencias culturales, paseos por el pueblo y degustaciones de platos tradicionales, convirtiendo la escapada en una experiencia completa.

Teodelina, con su Balneario El Edén y su entorno natural, se perfila como un destino ideal para quienes buscan escapadas rurales cerca de Buenos Aires, combinando ocio, naturaleza, cultura y gastronomía. Sin dudas, la pileta de agua salada más grande de Argentina se ha convertido en un símbolo del pueblo, atrayendo a turistas que quieren experimentar algo único y diferente en la provincia de Santa Fe.