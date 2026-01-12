La Birra Bar fue distinguida en Dubái como la mejor hamburguesería del mundo. Foto: @labirrabar

En los últimos años, el barrio de Boedo se convirtió en el epicentro de las hamburguesas smash en Buenos Aires en gran parte gracias a La Birra Bar. Ahora, esa tendencia seguramente se profundizará luego de que la hamburguesería porteña fuera distinguida como la mejor del mundo al obtener su tercera estrella en el Dubai Burger Championship 2024.

El galardón premió a la hamburguesa creada especialmente para la ocasión, la Crispy Dubai. “Gracias a todos por el apoyo, por organizar un evento de semejante magnitud. Somos campeones”, escribieron en su cuenta de Instagram desde la casa de comida argentina.

La hamburguesa Crispy Dubai de "La Birra Bar". Foto: @labirrabar

En el certamen compitieron quince representantes de los Emiratos Árabes Unidos y apenas cinco internacionales. Entre estos últimos se destacó la propuesta argentina, que llegó al evento con trayectoria y prestigio: recientemente elegida como embajadora de la Marca País Argentina y consagrada en dos oportunidades como la mejor hamburguesa de Estados Unidos, la marca reafirmó en Dubái un reconocimiento que corona más de veinte años de trabajo sostenido.

Entre las hamburgueserías internacionales rivales, esta hamburguesa argentina compitió con nombres de alto reconocimiento como Hundred Burgers (España), Holy Burger (Brasil), Rekas Burger (Suecia) y Burger & Beyond (Reino Unido).

Crispy Dubái, la hamburguesa que llevó a La Birra Bar al título

La consagración llegó de la mano de Crispy Dubái, una hamburguesa creada especialmente para el certamen y pensada en función de las exigencias del jurado y del contexto internacional de la competencia.

La preparación combinó un pan de elaboración propia con una mezcla especial de carne Wagyu, resultado de meses de pruebas, ajustes y trabajo conjunto con equipos de distintos países. El producto final se destacó por su equilibrio entre técnica, sabor y carácter, logrando una propuesta original que marcó la diferencia frente a sus competidores y terminó de sellar el triunfo argentino en Dubái.

La prestigiosa hamburguesa Crispy Dubai de "La Birra Bar". Foto: Instagram @labirrabar

Cada componente fue pensado para funcionar en armonía, desde la textura hasta el armado final, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa en cada bocado.

La Crispy Dubái no solo representó una innovación puntual para la competencia, sino también una síntesis del camino recorrido por La Birra Bar a lo largo de los años: búsqueda constante de calidad, experimentación y respeto por el producto. La distinción obtenida en el certamen internacional ratifica ese recorrido y posiciona a la marca como un referente global dentro del universo de las hamburguesas artesanales.