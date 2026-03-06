Hamburguesa de Mi Barrio. Foto: Instagram @mibarriohamburgueseria

Llega la Noche de las Hamburgueserías a la Ciudad de Buenos Aires. Este viernes 6 de marzo, desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada local, decenas de hamburgueserías ofrecerán un combo con 50% de descuento, que incluye hamburguesa, acompañamiento y bebida. Una propuesta ideal para disfrutar de una buena comida y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo.

En ese contexto, los barrios de Villa del Parque y Villa Devoto, conocidos por su amplia y variada oferta gastronómica, se preparan para vivir una noche especial. Será una oportunidad perfecta para que los vecinos puedan disfrutar de hamburguesas a mitad de precio cerca de casa, al mismo tiempo que se impulsa el consumo en los centros comerciales de cada barrio.

Hamburguesa de Shivos. Foto: Instagram @shivosburger

Los locales adheridos a la Noche de las Hamburgueserías 2026

Para facilitar el recorrido, la organización puso a disposición un mapa interactivo que permite ubicar cada uno de los locales participantes y consultar las promociones disponibles. De esta manera, los asistentes pueden planificar su circuito gastronómico y elegir dónde aprovechar los descuentos.

Además de las hamburgueserías de la Comuna 11, la propuesta también incluirá espacios al aire libre en Palermo y Chacarita, donde la oferta gastronómica se complementará con música en vivo, creando un ambiente ideal para disfrutar de la noche.

Hamburguesa de Mi Barrio. Foto: Instagram @mibarriohamburgueseria

Locales adheridos en Villa del Parque y Villa Devoto

Antonio D: Pedro Morán 4151

Átiko: Pedro Lozano 2998

Burger King: Cuenca 3384

Dean & Dennys: Gualeguaychú 3895

McDonald’s: Av. Francisco Beiró 5275, Quevedo 3365, Av. S. Martín 2880

Mi Barrio: Cuenca 3475

Mostaza: José Pedro Varela 4862Cuenca 3523

Shivo’s: Tinogasta 3239

Hamburguesa de Atiko. Foto: Instagram @atiko.ba

Todos los locales que participan de la Noche de las Hamburgueserías

Durante la Noche de las Hamburgueserías, cada comercio participante ofrecerá un menú particular al 50% de descuento que incluirá una hamburguesa, unas papas fritas o ensalada y una bebida.

Cada marca y sucursal puede presentar variantes en el menú así que es importante chequearlo. La página oficial de la Ciudad de Buenos Aires presenta un mapa virtual oficial, el cual incluye todos los locales adheridos y el detalle de su combo promocional.

Además, de 19 a 00 h, habrá dos patios hamburgueseros para disfrutar al aire libre: uno frente al Planetario, en Palermo, y otro en Parque Los Andes, en Chacarita. Allí, también vas a encontrar un combo a mitad de precio, junto a una propuesta de música para acompañar la experiencia.