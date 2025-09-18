Orgullo nacional: una icónica hamburguesería porteña se posicionó en el ranking de las 10 mejores del mundo

Y no es la primera vez que el local aparece en este listado. Ahora, con este reconocimiento consolidó su lugar como uno de los grandes referentes globales. Dónde queda.

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

Sin dudas, la gastronomía argentina se destaca a nivel mundial, y en esta ocasión, una hamburguesería de Buenos Aires volvió a dar que hablar. La Birra Bar fue elegida entre las 10 mejores del mundo, ocupando el séptimo lugar en el ranking World 25 Best Burger 2025.

Y no es la primera vez que el local aparece en este listado. Ahora, con este reconocimiento consolidó su lugar como uno de los grandes referentes globales, destacándose como la mejor hamburguesa argentina y una de las mejores en el mundo.

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

La Birra Bar entre las mejores hamburgueserías del mundo

La evaluación oficial destacó que el estilo de la casa se distingue por una “indulgencia en capas con precisión”. La hamburguesa fue descrita como gruesa, jugosa y con un sabor intensamente cárnico, sellada de manera tal que libera un dulzor ahumado.

A esto se suman un queso cremoso que se funde suavemente, tocino crocante y salado, y salsas que equilibran acidez, especias y untuosidad. Todo queda envuelto en un pan brioche tierno y esponjoso, que absorbe los jugos sin perder estructura.

Según los organizadores, se trata de una propuesta que apuesta al exceso, pero con una armonía que la vuelve inconfundible y con sello argentino.

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

Además, el informe subraya que La Birra Bar “ha marcado un antes y un después en lo que significa una hamburguesería moderna en Sudamérica”. Su éxito radica en combinar la calidad de la carne argentina con innovación y constancia, lo que le ha permitido conquistar tanto al público local como a turistas internacionales. Para quienes quieran entender por qué Buenos Aires se ganó la fama de capital mundial de la hamburguesa, señalan, este lugar es la parada obligada.

El análisis también valoró la atención cálida y eficiente, así como un menú que refleja la identidad porteña al mismo tiempo que incorpora influencias globales, ofreciendo una verdadera experiencia multicultural.

Dónde queda La Birra Bar

La Birra Bar tiene distintas sucursales en Buenos Aires:

Carlos Calvo 4317, Boedo.

Don Anselmo Aieta 1083, San Telmo.

Av. Álvarez Thomas 540, Colegiales.

Gurruchaga 729, Villa Crespo.

Coronel Ramón Lista 5020, Devoto.

Av. Emilio Castro 7629, Mataderos.

Av. Maipú 2931, Olivos.

Complejo Pilar Walk, Pilar.

Mariano Moreno 239, Ramos Mejía.

Monseñor Piaggio 26, Avellaneda.

Av. Adolfo Alsina 400, Banfield.

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

Top 10 del World 25 Best Burger 2025

Hundred Burgers (Valencia, España) Bleecker Burger (Londres, Reino Unido) Black Bear Burger (Londres, Reino Unido) Popl Burger (Copenhague, Dinamarca) Funky Chicken (Estocolmo, Suecia) Gasoline Grill (Copenhague, Dinamarca) La Birra Bar (Buenos Aires, Argentina) Hawksmoor (Londres, Reino Unido) Burger & Beyond (Londres, Reino Unido) Next Door (Sídney, Australia)

La presencia de Argentina en este ranking internacional demuestra que la gastronomía porteña está a la altura de competir en un escenario dominado, en gran medida, por propuestas europeas.