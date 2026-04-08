Nu Stadium, el nuevo estadio de Inter Miami CF. Foto: Nu Bank

El Inter Miami de Lionel Messi inauguró recientemente el Nu Stadium, su nuevo estadio cargado de lujos y comodidades para los hinchas. Entre las características del recinto, se destaca la presencia de una amplia propuesta gastronómica, que tiene entre sus filas un local argentino.

Cuál es la hamburguesería argentina que abrió un local en el estadio del Inter Miami

Se trata de La Birra Bar, premiada como la mejor hamburguesa del mundo, que se suma al increíble proyecto del club de la Florida con su propuesta única: hamburguesas artesanales elaboradas con pan fresco, un blend propio de carne y recetas perfeccionadas durante más de dos décadas, que le valió un amplio reconocimiento internacional.

La Birra Bar abrió un local en el nuevo estadio del Inter Miami. Foto: La Birra Bar

Con seis locales ya consolidados en Miami, la marca argentina lleva adelante su exitosa expansión en Estados Unidos, al integrarse a uno de los epicentros deportivos más importantes del continente en un marco más que importante debido a la cercanía del Mundial 2026.

Fundada en Buenos Aires en 2001 por Daniel Cocchia y su esposa Roxana como un emprendimiento familiar, La Birra Bar pasó de ser un pequeño local en el barrio de Boedo a convertirse en la hamburguesería más premiada del mundo: entre sus tantos reconocimientos se destaca el Dubai Burger Championship, donde obtuvo el título de la mejor hamburguesa del planeta.

“Ser parte del Nu Stadium en su inauguración es un orgullo enorme. Es un espacio que redefine la experiencia del fan, y nosotros queremos estar a la altura desde lo gastronómico, ofreciendo la calidad y el sabor que nos representa en todo el mundo”, señaló Cocchia.

La Birra Bar abrió un local en el nuevo estadio del Inter Miami. Video: Instagram @labirrabar.usa

En cuanto a los precios, la oferta está alrededor de los 10 dólares en hamburguesas simples, aunque el número no lo determina la marca, sino que los concesionarios del estadio ponen un rango con ciertas concesiones.

Gracias a su crecimiento, La Birra Bar abrió su primer local en EEUU en la zona de North Miami Beach, en agosto de 2021, con un producto artesanal: un gustoso medallón de carne y su famoso pan de nube.

Cómo es el nuevo estadio del Inter Miami

El Nu Stadium está ubicado en el corazón del Miami Freedom Park, tiene capacidad para más de 26.700 espectadores y su construcción contó con una inversión cercana a los 350 millones de dólares.

Situado junto al Aeropuerto Internacional de Miami, la estructura posee un diseño innovador para mejorar la experiencia de los hinchas: las gradas cuentan con cobertura meteorológica y las diferentes tribunas incluyen asientos a pie de campo, palcos y suites, además de poseer espacios Premium para magnificar la jornada.

Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Con Lionel Messi como figura principal, el estadio abrió sus puertas oficialmente el sábado 4 de abril, con el empate 2-2 del Inter Miami frente a Austin FC por la Major League Soccer (MLS).

El capitán argentino se convirtió en el primer futbolista activo con una tribuna bautizada en su honor: la Leo Messi Stand comprende desde la sección 117 a la 121 en el nivel inferior y de la 217 a la 223 en el nivel superior y quienes asistan a este sector tendrán “experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico”, según indicó el club.

El Nu Stadium destaca por la instalación de césped Bermuda de alta calidad, traído desde una granja en Loxahatchee, Florida, e implementado mediante el sistema Lay and Play que permite su uso inmediato.

Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Además, el campo de juego posee sensores de monitoreo, iluminación artificial para favorecer el crecimiento y un drenaje inteligente.

La construcción del nuevo recinto de las “Garzas” tomó casi tres años, período durante el cual el club y sus autoridades trabajaron en una urbanización aledaña que incluirá un parque público de 23 hectáreas, zonas comerciales, espacios hoteleros y oficinas.