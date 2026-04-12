Cierra un icónoco de la gastronomía en CABA Foto: Instagram @dogg_house

Después de más de una década en la cima de la escena gastronómica porteña, una de las hamburgueserías más influyentes de Buenos Aires bajó la persiana. Se trata de Dogg House, el proyecto creado por el chef Máximo Togni, considerado uno de los pioneros de la ola de hamburguesas estilo norteamericano que transformó el paladar urbano desde 2013.

El cierre fue confirmado a través de un mensaje personal y emotivo de su fundador, y rápidamente generó repercusión entre clientes, colegas y amantes de la gastronomía que vieron en Dogg mucho más que un local de comida rápida.

Una hamburguesería que cambió las reglas del juego

Cuando Dogg abrió sus puertas, el escenario gastronómico de Buenos Aires era muy distinto. Las hamburguesas artesanales recién comenzaban a ganar espacio y no existía aún el boom de marcas gourmet que hoy domina la oferta.

Dogg fue una de las primeras en apostar fuerte por:

Hamburguesas dobles a la parrilla

Hot dogs 100 % de carne vacuna , un concepto inusual para la época

Pan de papa , desarrollado especialmente para la marca

Una identidad estética clara, inspirada en la street food estadounidense

Con esas decisiones, el local no solo creció en popularidad, sino que se convirtió en referencia obligada para decenas de proyectos que surgieron después en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un referente de las hamburgueserías Foto: Instagram @dogg_house

El mensaje de despedida que confirmó el cierre

La noticia se conoció cuando Máximo Togni publicó un comunicado en sus redes donde anunció el final de Dogg, al menos tal como se lo conocía hasta ahora.

“Hoy toca apagar Dogg, al menos por un tiempo”, expresó el chef, señalando que el proyecto fue clave en su formación como emprendedor gastronómico y marcó el inicio de una etapa profesional que luego se amplió con otros restaurantes y conceptos propios.

Dogg fue su primer gran éxito comercial, desarrollado junto a socios que lo acompañaron desde el inicio, y un espacio donde, según sus propias palabras, aprendieron a “emprender, equivocarse, corregir y crecer”.

Por qué cerró Dogg después de 13 años

Lejos de una crisis puntual, el cierre responde a un cambio personal y profesional de su creador. Togni explicó que, tras muchos años liderando distintos proyectos en simultáneo, llegó el momento de tomar una decisión.

El chef fue claro: para continuar con un emprendimiento gastronómico, la pasión es un factor indispensable. Y en este punto, eligió dar por cerrada una etapa para abrir otra completamente nueva.

El legado de Dogg en la gastronomía porteña

Más allá del cierre, Dogg deja una huella profunda:

Introdujo productos que hoy son estándar en el rubro

Inspiró a nuevas marcas y cocinas

Elevó la vara de calidad en la comida rápida urbana

Consolidó una nueva forma de pensar las hamburgueserías

“Sin buscarlo, nos convertimos en referencia para muchas marcas que vinieron después”, reconoció Togni, destacando que incluso hubo propuestas que lograron hacerlo igual o mejor, lo cual habla del impacto que tuvo el proyecto en su momento.

Burgers y hot Dogs a la parrilla Foto: Instagram @dogg_house

Qué pasará ahora: el nacimiento de un nuevo proyecto

El cierre de Dogg no significa una despedida definitiva. En el mismo espacio donde funcionaba la hamburguesería, Togni ya anticipó que abrirá un nuevo local llamado Máximo, inspirado en su experiencia de ocho años viviendo entre Nueva York y Washington DC.

La promesa es clara: una propuesta renovada, con otra mirada, pero con la misma obsesión por el producto y la identidad gastronómica.

El final de una etapa que marcó a una generación

Para muchos clientes habituales, Dogg fue el lugar donde probaron por primera vez una hamburguesa diferente, donde entendieron que la comida rápida también podía tener calidad, concepto y personalidad.

El cierre de esta hamburguesería no es solo una noticia gastronómica: es el final de una etapa clave de Buenos Aires, una ciudad que en los últimos años construyó una de las escenas burger más potentes de la región.