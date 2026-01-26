Dua Lipa popularizó el layering de bikini. Foto: Instagram / dualipa.

La moda de playa ya no responde a reglas rígidas ni a fórmulas únicas. En el verano 2026, el beachwear se presenta como un terreno fértil para la experimentación, donde la creatividad y la reutilización de prendas ganan protagonismo.

En ese escenario, el layering de bikini se posiciona como una de las tendencias más comentadas de la temporada, redefiniendo la manera de usar los trajes de baño clásicos. La gracia de este estilismo es superponer una prenda con otra, combinando así texturas, colores y estampas para crear un look completamente original.

Layering de bikinis. Foto: Pinterest.

La técnica del layering toma prestado un recurso habitual del street style y lo traslada al universo de la playa. Lejos de ser una excentricidad pasajera, la doble bikini se impone como una forma de renovar el look sin sumar nuevas compras, apostando al mix & match y a la personalización del estilo.

La responsable de instalar esta microtendencia a nivel global fue Dua Lipa. Durante sus vacaciones en Ibiza, la artista fue fotografiada luciendo dos bikinis superpuestos, una imagen que rápidamente se viralizó y marcó el pulso de la temporada. A partir de allí, el recurso comenzó a replicarse en redes sociales, pasarelas informales y playas de todo el mundo.

Layering de bikinis. Foto: Pinterest.

En Argentina, figuras del universo fashion como Stephanie Demner adoptaron la propuesta, confirmando que el layering de bikini ya no es solo una moda internacional, sino una tendencia plenamente incorporada al verano local.

Cómo llevar el layering de bikini este verano

El secreto está en la simplicidad. Los estilistas recomiendan optar por bikinis de siluetas similares, especialmente los clásicos triángulo y bombachas con tiras, para lograr una composición armónica. La clave no es la perfección, sino el equilibrio visual y la actitud relajada.

Entre las combinaciones más elegidas se destacan:

Colores neutros con tonos vibrantes.

Mix de lisos y estampados.

Superposición de bikinis del mismo corte pero en distintas paletas.

Layering de bikinis. Foto: Pinterest.

Un recurso estético y funcional

Más allá del impacto visual, la tendencia suma ventajas prácticas. La doble capa de tela brinda mayor sujeción y comodidad, un punto valorado para largas jornadas de playa, actividades acuáticas o planes que se extienden hasta el atardecer.

Además, el bikini superpuesto funciona como top urbano, ideal para combinar con shorts, pantalones livianos o pareos y pasar de la arena a un plan informal sin cambiarse.

En tiempos donde la moda prioriza la versatilidad y el uso consciente del guardarropa, el layering de bikini se presenta como una solución creativa, actual y alineada con las nuevas formas de consumo.