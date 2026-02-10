Cómo ayuda la pimienta negra a que los perros dejen de morder los muebles en el hogar. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Adoptar una mascota se convierte en una alegría para la casa, pero también tiene sus contras. Convivir con perros que tienen el hábito de morder muebles puede generar problemas a futuro, pero existe un truco casero y fácil que puede ayudar a reducir este comportamiento.

Se trata de frotar pimienta negra sobre las superficies que se quieren mantener intactas, ya que esto ayuda a que cuando el perro se acerca, tenga la reacción de retirar el hocico y no volver a esa zona.

Cómo ayuda la pimienta negra a que los perros dejen de morder los muebles en el hogar. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Con el paso del tiempo, el animal va a asociar esa zona con ese aroma y ya no se acercará. Según explicó el portal Family Handyman, con más de 470 mil seguidores en su cuenta de Instagram, si bien este tipo de pimienta es fuerte, no perjudica a los perros si es en pequeñas cantidades.

Cómo colocar pimienta negra en los muebles:

Primero hay que mezclar una cucharada de pimienta negra molida con otra de agua hasta formar una pasta. Luego aplicarla sobre un paño y esparcirla por el mueble. Primero se debe hacer en una zona pequeña y oculta para asegurarse de que no tiene efectos adversos en la madera o superficies delicadas. Volver a colocarla cada vez que sea necesario, cuando el sabor y el aroma hayan perdido su intensidad.

Pimienta negra molida, ideal para ahuyentar a los animales de los muebles. Foto: Freepik

Por qué se recomienda colocar pimienta en las ventanas y para qué sirve

La pimienta es una de las especias más antiguas utilizadas por la humanidad, con una historia que se remonta a miles de años. Se cree que comenzó a ser utilizada en la India hace más de 4,000 años, donde la planta Piper nigrum es originaria. Desde entonces, se ha valorado tanto por sus propiedades culinarias como medicinales y espirituales.

Desde una perspectiva espiritual, se cree que poner pimienta en las ventanas puede ayudar a proteger el hogar de energías negativas y malas vibras. En algunas tradiciones, la pimienta negra se utiliza como un amuleto de limpieza y protección energética, creando una barrera simbólica que bloquea influencias indeseadas. También se dice que ayuda a mantener un ambiente armonioso, promoviendo la paz y la tranquilidad en el espacio.

Pimienta negra. Foto: Freepik

La pimienta actúa como un poderoso escudo protector contra las malas energías en el hogar. Su influencia se extiende por todo el espacio, especialmente cuando se coloca en las ventanas, promoviendo un ambiente de paz y armonía.

Al utilizar pimienta en estos puntos estratégicos, se crea una barrera simbólica que protege a los habitantes de la casa, reforzando la tranquilidad y la energía positiva en el hogar.