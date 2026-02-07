Como cuidar un perro cachorro Foto: Freepik

La llegada de un cachorro a casa siempre es un momento emocionante, ya que marca el inicio de una nueva etapa y un vínculo muy especial. Sin embargo, más allá de la ternura que nos da ver a un pequeño ser explorando su nuevo hogar, es muy importante recibirlo con los elementos adecuados.

De hecho, los veterinarios insisten en que los primeros días son fundamentales para su desarrollo y requieren una preparación adecuada por parte de la familia. Durante esta etapa inicial, el cachorro enfrenta muchos cambios: se separa de su madre y sus hermanos, conoce un nuevo entorno, puede llegar a sentirse desorientado y debe adaptarse a rutinas desconocidas. En este sentido, los especialistas en cuidado animal de Eukanuba recomiendan ofrecerle un espacio seguro y tranquilo para que se sientan protegidos.

Como cuidar un perro cachorro Foto: Freepik

Desde la alimentación hasta la primera visita al veterinario, cada decisión influye en su salud física y emocional. Con información, constancia y cariño, los primeros días en casa pueden convertirse en una base sólida para que el cachorro crezca sano y equilibrado.

Uno por uno: cuáles son los requisitos para adoptar un perrito de forma segura

Los veterinarios insisten en que durante las primeras semanas, el cachorro atraviesa una etapa clave para su desarrollo físico y emocional, por lo que es fundamental brindarle un entorno seguro. Los requisitos son los siguientes:

Un espacio propio y seguro

Antes de su llegada, es importante preparar un lugar exclusivo para el cachorro. Debe ser un espacio tranquilo, lejos de ruidos fuertes y corrientes de aire, donde pueda descansar sin interrupciones. Una cama cómoda, mantas y, si es posible, algún objeto con olor familiar ayudarán a que se sienta protegido.

Como cuidar un perro cachorro Foto: Freepik

Olor de la madre y los compañeros de camada

Frotá una toalla o una remera sobre su madre y compañeros de camada para llevar el olor a casa y ayudarlo a adaptarse. Esto evitará que se estrese, sobre todo por la noche, cuando tiene que dormir en un espacio que no conoce.

Alimentación adecuada

Los cachorros necesitan una dieta específica según su edad, tamaño y raza. Lo recomendable es ofrecer alimento balanceado para cachorros, respetando las cantidades indicadas por el veterinario o el fabricante. También es clave establecer horarios fijos y asegurarse de que siempre tenga agua limpia y fresca.

Los cachorros tienden a hacer más destrozo Foto: Unsplash

Visita al veterinario

Uno de los primeros pasos al llegar a casa debe ser la consulta veterinaria. El profesional evaluará su estado general de salud, indicará el plan de vacunación, desparasitación y brindará recomendaciones personalizadas. Cumplir con el calendario sanitario es esencial para prevenir enfermedades.

Paciencia y adaptación

Los primeros días pueden ser estresantes para el cachorro: cambia de ambiente, se separa de su madre y hermanos y enfrenta estímulos nuevos. Es normal que llore, esté inquieto o tenga miedo. La paciencia, el contacto suave y una rutina previsible ayudarán a una adaptación más rápida.

Cómo cuidar un cachorro Foto: unsplash

Educación desde el inicio

Aunque sea pequeño, es importante comenzar con hábitos básicos: enseñarle dónde hacer sus necesidades, marcar límites claros y reforzar conductas positivas. Los castigos no son recomendables; el refuerzo positivo y la constancia son claves para una buena educación.

Higiene y cuidados básicos

No es aconsejable bañarlo apenas llega, salvo indicación veterinaria. En cambio, sí se puede acostumbrarlo al cepillado suave y a la manipulación de patas y orejas. Mantener el entorno limpio reduce el riesgo de infecciones.

Juego y socialización

El juego es fundamental para su desarrollo, pero siempre debe ser supervisado. Juguetes adecuados para cachorros ayudan a canalizar energía y aliviar la salida de los dientes. La socialización progresiva, una vez que tenga las vacunas correspondientes, será clave para su comportamiento futuro.