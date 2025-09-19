¿Vas a adoptar tu primer perro?: cuáles son las mejores razas para dueños primerizos

La decisión de sumar una mascota a la familia requiere de algunos conocimientos básicos. Conocelos, en la nota.

El vínculo especial entre perros y sus dueños durante momentos de afecto y juego. Foto: Freepik

El momento de tomar la decisión de adoptar un perro por primera vez puede ser una experiencia muy emocionante, pero también requiere de algunos conocimientos básicos, como por ejemplo saber establecer una rutina los primeros días, realizar paseos, entrenamientos y entender las necesidades y el carácter de nuestra mascota.

Para comenzar, existen razas de perros que son más dóciles, ideales para una familia primeriza y que son diferentes a otras razas que pueden necesitar de mayor tiempo, paciencia y habilidades de manejo de su comportamiento.

Conocer las distintas razas es importante antes de adoptar, ya que puede atribuir a una convivencia más armoniosa, sin frustraciones y entablar una buena relación desde el primer momento.

Cuáles son las razas de perros para principiantes

Algunas razas de perros se destacan por tener un carácter más equilibrado, inteligencia y fácil adaptación en hogares con dueños primerizos. Entre ellas se destacan:

Golden Retriever

Golden Retriever. Foto: Unsplash

Es un perro amigable, paciente y muy sociable, perfecto para familias y personas que buscan un compañero tierno y amable.

Labrador Retriever

Labrador Retriever. Foto: Unsplash

Es un animal muy inteligente, cariñoso y fácil de entrenar. Logra adaptarse a distintas rutinas y espacios.

Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel. Foto: Unsplash.

Es perro pequeño, cariñoso y tranquilo, ideal para las personas que viven en departamentos o tienen poco tiempo para actividad intensa.

Shih Tzu

Shih Tzu. Foto: Freepik.

Es un perro sociable, relajado y se adapta rápidamente a la convivencia, perfecto para las personas que nunca tuvieron mascota y que quieren un perro de compañía sin grandes demandas.

Bichón Frisé

Bichón Frisé. Foto: Wikipedia.

Es un animal alegre, adaptable y poco agresivo. Lo único que necesita es un cepillado frecuente.

Las razas de perros que no recomiendan para un dueño sin experiencia

Hay perros que debido a su carácter, energía o distintas necesidades, no se recomiendan a dueños que están por adoptar un perro por primera vez, ya que su manejo necesita de conocimientos previos:

Husky Siberiano

Husky Siberiano. Foto: Unsplash.

Es un perro independiente y con mucha energía, por lo que necesita de mucha actividad física y consistencia en el adiestramiento.

Pastor Alemán

Pastor alemán. Foto: Unsplash.

Es inteligente y protector, pero necesita sociabilizar y tener constante disciplina.

Border Collie

Border Collie. Foto: Unsplash.

Es un perro extremadamente activo y con gran capacidad de trabajo, pero puede aburrirse muy fácil si no tiene un estímulo mental y físico constante.

Dálmata

Dálmata. Foto: Unsplash.

Es energético y un poco terco, por lo que necesita de mucha paciencia y actividad diaria.

Jack Russell Terrier

Jack Russell Terrier. Foto: Unsplash.

Es un perro muy inquieto y curioso, y requiere de un dueño firme que establezca límites claros desde el inicio.