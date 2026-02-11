Diseños de uñas ideales para inspirarse para el show de Bad Bunny. Foto: Pinterest.

La era Bad Bunny no solo revoluciona la venta de entradas y las redes sociales, sino que también marca tendencia en el mundo beauty y de la moda. A días de sus shows en Argentina, miles de fans ya piensan en el outfit perfecto, pero hay un detalle que se convirtió en protagonista absoluto del look: las uñas.

Inspiradas en la estética del artista, las manicuras apuestan para el recital por diseños atrevidos, coloridos y sellos urbanos. Porque si algo caracteriza al universo Bad Bunny es la libertad para expresarse sin reglas.

Diseños de uñas ideales para inspirarse para el show de Bad Bunny. Foto: imagen creada por Copilot para Canal 26.

Brillos, color y frases icónicas

Entre las opciones más elegidas aparecen las uñas con glitter, strass y dibujos. Los tonos neón, el rojo, el negro y los brillos pisan fuerte, ya que combinan perfecto con outfits urbanos.

También ganan terreno los diseños personalizados: frases icónicas del cantante, referencias a sus discos, corazones, llamas, playas y hasta pequeños conejos —símbolo indiscutido del artista— se transforman en protagonistas del nail art para destacarse entre la multitud.

Diseños de uñas ideales para inspirarse para el show de Bad Bunny. Foto: imagen creada por Copilot para Canal 26.

Para el show del conejo malo, cada detalle cuenta. Las uñas ya no son un complemento que pasa desapercibido, sino una extensión del outfit y una forma más de expresar la locura y el furor. Fotos, historias y reels desde el estadio tendrán un denominador común: manicuras pensadas especialmente para cantar, bailar y grabar cada momento.

Diseños de uñas ideales para inspirarse para el show de Bad Bunny. Foto: imagen creada por Copilot para Canal 26.

Ideas para armar el look perfecto para el concierto de Bad Bunny

Por otro lado, el outfit también forma parte de la previa del show de Bad Bunny y en las redes sociales circularon varias ideas para estar a tono con el dress code del conejo malo:

Look urbano

La primera inspiración de look para el show de Bad Bunny es un estilo más urbano y descontracturado. Un top negro transparente tipo mesh aporta sensualidad y modernidad, mientras que las bermudas amplias en tono oscuro suman comodidad y una clara referencia al streetwear.

Look urbano para inspirarse para el show de Bad Bunny. Foto: Pinterest.

Las zapatillas también juegan un papel imoportante, ya que combinadas con medias blancas, completan un conjunto práctico para estar de pie durante horas. La gorra y los lentes de sol refuerzan la actitud relajada y segura, ideal para quienes buscan un outfit canchero y funcional.

Look con brillos

El segundo look es un nivel más alto, ya que incluye brillos. Una remera blanca de líneas simples sirve para combinar con una minifalda metalizada o con brillos que reflejan las luces del escenario.

Look para inspirarse para el show de Bad Bunny. Foto: Pinterest.

El contraste entre lo minimalista y lo llamativo genera un equilibrio perfecto para destacarse en el show de Bad Bunny. Las botas negras, estilo cowboy, suman impronta y un guiño fashionista sin dejar de lado la comodidad.

Look playero

Look para inspirarse para el show de Bad Bunny. Foto: Pinterest.

La tercera opción fusiona estilo boho y actitud urbana con un top blanco minimalista, falda larga tejida con abertura que aporta movimiento y sensualidad, y botas negras que suman carácter y contraste. Un conjunto fresco, cómodo y con personalidad, ideal para el show de Bad Bunny al aire libre.