La casita de Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: REUTERS

Bad Bunny se convirtió en el centro de las noticias no solo por su gira mundial, sino también por la Casita que aparece en cada show y que incluso se vio en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, pero que ahora enfrenta problemas legales.

La Casita no es solo parte de la escenografía: es identidad y mensaje. El cantante recreó una vivienda tradicional de Puerto Rico que forma parte central de su gira mundial Debí tirar más fotos y generó furor entre sus fans. Allí, el artista interpreta versiones acústicas de sus canciones, interactúa con el público y genera lo que él mismo define como una “fiesta de marquesina”.

La estructura mide 12,8 metros por lado, tiene dos niveles y puede sostener a más de 60 personas al mismo tiempo. Durante la segunda parte del concierto, la Casita se convierte en el momento más emotivo de la gira.

Su primera aparición fue en los videos de lanzamiento del disco Debí tirar más fotos, a principios de 2025. Más tarde, pasó a integrar la residencia No me quiero ir de aquí, que Bad Bunny presentó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Cada detalle de la Casita, que es una réplica de una vivienda real ubicada en Humacao, cuenta una historia de Puerto Rico y remite a un entorno rural donde la familia es protagonista.

“Siempre me dieron cosa los VIP. Ese faranduleo raro. Entonces pensé: ¿cómo lo hago divertido? El VIP va a ser la Casita. Con su cocina, su sofá, todo. Que sea parte del show”, explicó el artista en diálogo con Billboard.

Desde el inicio de la gira, por la Casita pasaron figuras de la música, el deporte, el cine y la cultura pop como Belinda, Tokischa, The Marías, Maluma, Rauw Alejandro, Residente, Ozuna, Marc Anthony, Bizarrap, LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem y Juanes, entre muchos otros.

No todo es color de rosa: la Casita de Bad Bunny enfrenta problemas legales

Si bien la Casita es aceptada y genera emoción en todos los shows de Bad Bunny, enfrenta problemas legales. El conflicto surgió después de que el dueño de la casa real que inspiró esa escenografía presentara una demanda contra el artista y sus productoras.

Se trata de un hombre de 84 años, que en Humacao, Puerto Rico. El demandante aseguró que nunca autorizó el uso comercial de su casa más allá de una filmación puntual. Según su denuncia, no fue informado de que la imagen de su casa sería replicada y utilizada en conciertos y contenidos promocionales.

El hombre también remarcó que, tras la popularidad del lugar, su vivienda comenzó a recibir visitas de fanáticos de todo el mundo, afectando su privacidad. Por ese motivo, reclama una indemnización millonaria por daños y enriquecimiento injusto.

Hasta el momento, Bad Bunny no hizo declaraciones públicas sobre el caso, que sigue su curso en la Justicia de Puerto Rico.