Año Nuevo chino

El 17 de febrero comienza el Año Nuevo Chino y es una de las tradiciones culturales extranjeras más convocantes en la Argentina. Las celebraciones comienzan semanas antes en los que el Barrio Chino de Belgrano se tiñe de fiesta y color, aunque también otros barrios porteños.

Comienza el Año del Caballo de Fuego que representa el movimiento, las decisiones valientes y la pasión. Del sábado 14 al martes 17 de febrero, aprovechando el fin de semana largo, el Barrio Chino contará con una amplia serie de celebraciones tradicionales que eligen compartir con nuestro país.

El Caballo de Fuego será el animal del Nuevo Año Chino 2026. Foto: Freepik

Una de las grandes novedades de esta edición será la incorporación de robots cuadrúpedos, conocidos como “perros robot”, que participarán de las danzas y performances artísticas. Estas intervenciones simbolizan la fusión entre la China ancestral y su perfil más innovador, sumando un componente tecnológico a la celebración. A esto se sumarán acciones de muralistas reconocidos, que realizarán obras en vivo como parte del recorrido cultural.

El fin de semana del 8 ya comenzaron los preparativos con desfiles, danzas tradicionales expresiones artísticas, gastronomía típica y actividades familiares en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos.

Año Nuevo Chino en Buenos Aires. Foto: Prensa.

Uno por uno: los festejos del Año Nuevo Chino

Las calles del Bajo Belgrano se verán envueltas de un color rojo vivo, mientras el espíritu del año del Caballo de Fuego con su arrolladora energía recorrerá una jornada para compartir en familia y recibir el comienzo del año 4724.

El sábado 14 de febrero empieza la Fiesta de Primavera del Año del Caballo con danzas tradicionales , propuestas gastronómicas, ferias culturales, tango, artes marciales y shows en vivo.

El domingo 15 de febrero habrán carreras de botes del dragón en Puerto Madero , organizadas por la Asociación Argentina de Botes Dragón, una actividad deportiva y cultural a orillas del río.

Lunes 16 por la noche: íconos porteños como el Puente de la Mujer, el Planetario, la Floralis Genérica y el Congreso se iluminarán de rojo. El Bus Turístico circulará con unidades ploteadas con la imagen del Caballo de Fuego.

Otras celebraciones

El jueves 20 de febrero, disfrutá una “Tarde de cuentos chinos” en el Museo Nacional de Arte Oriental (MNAO). Tendrá narración en vivo, una selección de libros ilustrados para disfrutar en familia y más actividades de lectura y dibujo para niñas y niños.

Mientras que el sábado 21 y el domingo 22 de febrero las celebraciones del Año Nuevo chino en La Plata incluirán actividades culturales y propuestas abiertas al público.

La Plata celebra el Año Nuevo Chino. Foto: Prensa.

Qué representa el Año del Caballo de Fuego

Para la astrología china, este período trae ritmo acelerado, profundos cambios y decisiones que ya no admiten espera.

El Caballo simboliza la libertad, el impulso y coraje de ir hacia adelante. Al unirse con el elemento Fuego, su energía se potencia al máximo: todo se acelera, se intensifica y sale a la luz.

Este año invita a animarse a dar pasos decisivos y romper con la comodidad, pero también pone en evidencia los excesos, la imprudencia y el riesgo de agotamiento físico y emocional.