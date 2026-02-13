Propuesta de Shangai Express para el Año Nuevo Chino. Foto: Facebook / Shangai Express.

En el marco de los festejos por el Año Nuevo Chino, una cadena de comida asiática lanzó una serie de promociones que generaron fuerte interés entre los consumidores. La firma Shanghai Express confirmó que ofrecerá porciones de Chao Fan de pollo a $1.000 en fechas puntuales, junto con descuentos temáticos vinculados a la tradicional celebración oriental.

La propuesta se enmarca en las actividades comerciales que acompañan el Año Nuevo Lunar, una festividad que cada vez suma mayor presencia en la agenda cultural y gastronómica de la Argentina, más allá del popular Barrio Chino.

Propuesta de Shangai Express para el Año Nuevo Chino. Video: Instagram / shanghaiexpress.ar.

Chao Fan a $1.000 en Shangai Express: fechas y condiciones

La promoción estrella estará disponible los días 19 y 20 de febrero. Sin embargo, contará con condiciones específicas debido a la demanda prevista:

Stock limitado: solo 150 unidades por sucursal.

Tope de compra: un plato por persona.

Modalidad: exclusivo para consumo en el local.

Forma de pago: únicamente en efectivo.

“Promo Prosperidad”: tenés un 20% de descuento si vestís de rojo

Como parte de la celebración, la cadena también lanzó una segunda iniciativa inspirada en la tradición china que asocia el color rojo con la buena fortuna y la prosperidad.

Quienes concurran a cualquiera de los locales vistiendo una prenda o accesorio rojo obtendrán un 20% de descuento en su consumo. Esta promoción estará vigente del 17 al 28 de febrero y no será acumulable con otras ofertas.

Propuesta de Shangai Express para el Año Nuevo Chino. Foto: Instagram / shanghaiexpress.ar.

¿Dónde están ubicados los locales de Shangai Express?

Las promociones serán válidas en las cuatro sucursales que la marca posee en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):

Thames 747, Villa Crespo.

Almirante Seguí 1684, La Paternal.

Av. Libertador 6023, Belgrano.

Zufriategui 975, Ituzaingó.

Con precios promocionales y una propuesta vinculada a la cultura oriental, la iniciativa busca atraer tanto a clientes habituales como a nuevos comensales interesados en sumarse a los festejos del Año Nuevo Chino con una opción gastronómica accesible.