Año Nuevo Chino en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Prensa.

Desde hace un tiempo, el Año Nuevo Chino se coló en todos los calendarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La festividad asiática es uno de los eventos culturales más importantes de la agenda porteña. Este año, habrá una edición especial que celebra los 20 años de presencia del evento en la Argentina.

Con el signo del Caballo de Fuego como estandarte, el Año Nuevo Chino se celebrará con actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad. Habrá expresiones artísticas contemporáneas y muestras tecnológicas presenciales.

La celebración oficial del calendario lunisolar chino comienza el martes 17 de febrero, la misma fecha de carnaval. Sin embargo, los festejos se extienden durante todo el mes y algunas propuestas comenzaron por adelantado.

El Caballo de Fuego será el animal del Nuevo Año Chino 2026. Foto: Freepik

Los festejos cuentan con el auspicio de la Embajada de la República Popular China y del Gobierno de la Ciudad. Son organizados por la Asociación del Barrio Chino y la Federación de Reunificación de China y reúnen a 288 comercios, instituciones culturales y organizaciones representativas de la comunidad china.

El Barrio Chino, ubicado en Belgrano, será el corazón de las celebraciones. Sin embargo, también habrá eventos en espacios emblemáticos como Puerto Madero, parques públicos y monumentos históricos.

La estrella de la celebración será la Danza del Dragón y del León, una performance lograda a través de la utilización de postes en altura. Se realizará frente al arco emblemático del barrio de la comunidad y será acompañada por exhibiciones de artes marciales tradicionales. Además, también habrá propuestas musicales, con DJ y shows en vivo.

Los festejos cuentan con el auspicio de la Embajada de la República Popular China y del Gobierno de la Ciudad. Foto: Prensa.

“Moderno y Milenario”, ese será el eje sobre el cual se erigan los desfiles de moda, las intervenciones artísticas y los espacios dedicados al horóscopo y la astrología china.

En esta línea, también irán las presentaciones sobre tecnología, entre las que destaca la de robots cuadrúpedos. También conocidos como “perros robots”, estos animales biónicos se integrarán en las danzas y actos públicos.

El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols realizará una obra especial como ofrenda al Año del Caballo, uno de los momentos más esperados de la celebración. La propuesta se remata con intervenciones artísticas de muralistas reconocidas, actividades culturales, sorteos y una oferta gastronómica representativa de la cultura sínica.

Uno por uno: los festejos del Año Nuevo Chino

Las calles del Bajo Belgrano se verán envueltas de un color rojo vivo, mientras el espíritu del año del Caballo de Fuego con su arrolladora energía recorrerá una jornada para compartir en familia y recibir el comienzo del año 4724.

La Plata celebra el Año Nuevo Chino. Foto: Prensa.

Sábado 14 de febrero : empieza la Fiesta de Primavera del Año del Caballo con danzas tradicionales, propuestas gastronómicas, ferias culturales, tango, artes marciales y shows en vivo.

Domingo 15 de febrero : habrá carreras de botes del dragón en Puerto Madero, organizadas por la Asociación Argentina de Botes Dragón, una actividad deportiva y cultural a orillas del río.

Lunes 16 de febrero: por la noche, íconos porteños como el Puente de la Mujer, el Planetario, la Floralis Genérica y el Congreso se iluminarán de rojo. El Bus Turístico circulará con unidades ploteadas con la imagen del Caballo de Fuego.

¿Cuál es la fecha del Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará oficialmente el martes 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Este ciclo estará regido por el Caballo de Fuego, el séptimo signo del zodíaco oriental.

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará oficialmente el martes 17 de febrero. Foto: Reuters.

A diferencia del horóscopo occidental, los signos chinos se definen por el año de nacimiento y se repiten cada 12 años. El período correspondiente al caballo de fuego corresponde a la libertad, la independencia, la acción, la pasión y la valentía.

Es un año ideal para iniciar empresas, viajar y tomar decisiones valientes, aunque se advierte que la energía excesiva, si no se canaliza con mesura y templanza, puede derivar en conflictos e impaciencia.