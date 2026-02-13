Turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Buenos Aires se llena de posibilidades durante el fin de semana largo. Desde actividades que recuperan la clásica tradición rioplatense hasta eventos que conmemoran una cultura milenaria, la ciudad porteña ofrece alternativas para todos los gustos, paladares y aficiones.

El verano entra en su recta final en febrero. Las vacaciones se terminan, los chicos vuelven al colegio y el abrasante calor de enero cede lugar a temperaturas más frescas. Sin embargo, todavía queda tiempo para pasear y disfrutar de las experiencias culturales que ofrece la Ciudad de Buenos Aires.

Qué hacer este fin de semana en CABA

Año Nuevo Chino

El comienzo del año del Caballo de Fuego coincide con el feriado de Carnaval y toda la ciudad se prepara para hospedar esta fiesta. Con epicentro en el Barrio Chino de Belgrano, habrá propuestas a lo largo de distintos puntos importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El momento más impresionante del festival será el lunes 16 de febrero, bajo los emblemáticos arcos que ocupan lo que alguna vez fue el Bajo Belgrano. Habrá una danza de figuras para despedir el año de la serpiente y recibir al caballo de fuego.

Carnaval Porteño

La 158° edición del Carnaval Porteño llega a los barrios más murgueros de la emblemática ciudad. Habrá puntos de encuentro en distintos lugares de la ciudad, pero el desfile más importante será el domingo 15, de 18 a 24 horas, en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez.

El carnaval es una fiesta popular en el mundo y cada lugar lo celebra a su manera. En Argentina varía en cada región: en el noroeste del país se caracterizan por sus tradiciones indígenas prehispánicas; en la Mesopotamia es famoso el carnaval de Gualeguaychú y su candombe; y en la Ciudad de Buenos Aires, las murgas.

Los porteños están acostumbrados a celebrar esta época de disfraces, desfiles y fiestas en la calle desde 1869, cuando se celebró el primer corso. En 1997 las murgas fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y trabajan todo el año para el momento del carnaval.

Ciencia y fantasía en Egipto

El Museo Nacional de Bellas Artes recibe piezas de colecciones públicas y privadas vinculadas a la antigua civilización que ocupó las riberas del río Nilo.

Bajo el nombre “Ciencia y fantasía, Egiptología y egiptofilia en la Argentina”, se podrán ver sarcófagos auténticos, papiros, estatuillas y máscaras funerarias, figuras, calcos de esfinges y bustos, vasijas, amuletos y piedras talladas con jeroglíficos, junto con un vasto corpus de documentos, libros, revistas, afiches y fotografías.

Estará disponible hasta el 1 de marzo de 2026, y los horarios de fin de semana son de 10 a 19:30. La entrada es libre y gratuita.

Ástor, Piazzolla eterno

El Teatro Colón hospedará un evento único para celebrar la vida, la obra y el legado de uno de los músicos argentinos más influyentes de todos los tiempos. Será un viaje inmersivo por el universo creativo de Piazzolla, con una puesta escénica de alto impacto visual y la excelencia artística que distingue al teatro más emblemático del país.

En la exposición habrá bailarines, cantantes e intérpretes de primer nivel que reconstruyen la vida y la obra del maestro del tango moderno, acompañados por un octeto de músicos especialistas en la obra de Piazzolla, que interpretarán sus composiciones con la precisión, la fuerza y la sofisticación que exige su música.

Además, se traza un retrato sobre la personalidad de Piazzolla a partir de sus propias palabras, vertidas en entrevistas y reflexiones públicas.

Hay funciones de jueves a lunes y los precios arrancan en $13.500 y se estiran hasta $150.000.

Ellas son tango

Ellas son tango es un viaje musical y emocional que rinde homenaje a las mujeres que marcaron el compás del género y transformaron la tradicional música rioplatense para siempre.

Cuatro historias, cuatro estilos, cuatro maneras únicas de convertir la noche en arte: Tita Merello, Libertad Lamarque, María Nieves y Nelly Omar.

Se trata de una obra de teatro protagonizada por Julai Calvo, Anita Martínez, Marisol Otero y Andrea Ghidone. El espectáculo recorre más de 90 minutos de escenas emblemáticas, relatos íntimos y grandes clásicos.

Estará en función de jueves a domingos y las entradas oscilan entre los $20.000 y los $60.000.