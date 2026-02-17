Tendencia en 2026. Foto: Freepik.

Las zapatillas Nike Cortez volvieron a ser tendencia este 2026 gracias a su aire retro que nunca pasa de moda, además de tener un clásico diseño urbano combinado con una paleta suave y llamativa a la vez.

El celeste pastel domina la escena, mientras que el swoosh en amarillo vibrante aporta contraste y personalidad. El resultado: un modelo versátil, fresco y perfecto para levantar cualquier outfit, ya sea para hombre o para mujer.

Nike Cortez, la nueva moda. Foto: Nike.

Un básico con espíritu vintage

Inspirada en las siluetas deportivas de los años 70, esta zapatilla de perfil bajo y suela dentada es ideal para quienes buscan comodidad sin resignar estilo. Su estética retro la convierte en una aliada infalible tanto para looks relajados como para combinaciones más trendy.

Cómo combinar este estilo de zapatilla: 5 ideas de looks

1. Denim + remera blanca

Se puede elegir un look con jean recto o mom fit, remera blanca básica y estas zapatillas como protagonistas. El toque amarillo suma luz y rompe la monocromía. Ideal para un outfit urbano de todos los días.

2. Sastrero relajado

Con un pantalón de vestir oversize en gris o beige, top neutro y blazer liviano, estas zapatillas aportan un giro moderno y descontracturado al conjunto.

Total look pastel. Foto: imagen generada con Copilot para Canal 26.

3. Total look pastel

Se puede jugar armando un look con tonos celeste, manteca o lavanda para un outfit armónico y delicado. Perfecto para la temporada primavera-verano.

4. Vestido midi + medias blancas

Un vestido liso o floral y medias deportivas a la vista generan un estilismo femenino con impronta sporty chic. Ideal para un look tanto de día como de noche.

5. Athleisure cómodo

Calza biker o jogging amplio, buzo cropped y accesorios minimalistas. Una opción cómoda, canchera y muy a la moda.

Look Athleisure cómodo Foto: Freepik

Por qué es tendencia la Nike Cortez

Colores suaves que están en auge.

Silueta clásica que volvió con fuerza.

Fácil de combinar con prendas básicas.

Funciona tanto de día como de noche.

Esta zapatilla demuestra que los clásicos reinventados siguen marcando el pulso de la moda. Atemporal, versátil y con personalidad, es de esas piezas que elevan cualquier look sin esfuerzo.