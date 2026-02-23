Guaymallén lanzará un llamativo alfajor “Rubí”: qué ingredientes tendrá y cuándo saldrá a la venta en kioscos
La firma argentina anunció una edición especial inspirada en la piedra preciosa y ya genera expectativa entre los consumidores, que se enteraron de la noticia a través de Instagram.
La marca argentina Guaymallén confirmó que este 2026 presentará el alfajor “Rubí”, una edición especial. El anuncio fue realizado por su director, Hugo Basilotta, quien adelantó por Instagram algunos detalles sobre la receta y el concepto detrás del nuevo producto.
El Guaymallén Rubí tendrá galletas con cacao, estará bañado en chocolate y contará con relleno de membrillo premium, una combinación poco habitual en el segmento industrial masivo. La elección del membrillo no es casual: apunta a representar el tono rojizo característico de la piedra preciosa que inspira el nombre del alfajor.
La llegada del Rubí se inscribe dentro de una estrategia conmemorativa por las ocho décadas de la compañía, fundada por Ulpiano Fernández. A lo largo de su historia, Guaymallén se consolidó como una de las marcas más populares del mercado argentino gracias a su política de precios accesibles y distribución masiva en kioscos y comercios de barrio.
Por el momento, no se dieron a conocer detalles sobre su lanzamiento oficial, por lo que los fanáticos de la marca deberán esperar las novedades acerca de este producto. En las redes sociales, las reacciones fueron positivas: la gran mayoría defiende la elección del relleno de membrillo que recuerda a la famosa versión de paquete verde que está disponible hace tantos años.
Atención bajoneros: los 5 alfajores que son furor en los kioscos por su explosión de dulce de leche
El alfajor no es cualquier golosina: es ese clásico argentino que siempre aparece cuando pinta el bajón y las ganas de algo dulce son imposibles de controlar. Gracias a su irresistible combinación de galletas, dulce de leche y chocolate, se convirtió en la opción preferida de los más bajoneros.
Y si hablamos de “alfajores bajoneros”, hay algunas marcas que logran destacarse por encima del resto, justamente por la generosa cantidad de dulce de leche y ese sabor único que hacen del alfajor la golosina más elegida por los argentinos.
A continuación, un repaso por los favoritos para ese momento tan especial que todos conocemos: el bajón.
- Gula: la reconocida marca volvió a sorprender con una creación única y pensada para los fanáticos del chocolate: el Gula King. Esta versión revolucionaria combina seis capas de chocolate 100% real con una abundante porción de dulce de leche, manteniendo intacta la esencia de su clásico original.
- Rasta: un clásico entre los más dulceros por su propuesta bien contundente: dos tapas suaves, una capa generosa de dulce de leche y un delicioso baño de chocolate. Su combinación equilibrada entre lo casero y lo goloso lo volvió un infaltable en kioscos y meriendas.
- Marley: el alfajor Marley se volvió un favorito por su estilo bien artesanal y su equilibrio perfecto entre chocolate, galleta suave y mucho dulce de leche. Con un sabor intenso y una textura que se desarma en la boca, es ideal para quienes buscan un alfajor distinto.
- Ya fue: este producto se destaca por incorporar un ingrediente bomba: una tapa de merengue mezclado con mucho, pero mucho, dulce de leche. Se trata de una textura novedosa para lo que comúnmente se ofrece en los negocios.
- Barrigón: este alfajor lleva dos tapas de cacao super húmedas, 75 gramos de dulce de leche cremoso y una cobertura de chocolate semiamargo o blanco. Al primer mordisco, la cantidad de dulce de leche explota entre las galletas, y esta es una de las razones que enamoraron a los clientes y seguidores.