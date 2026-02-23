Se viene el lanzamiento del alfajor "rubí" de Guaymallén. Foto: Instagram / Néstor Basilotta (@nhbasilotta).

La marca argentina Guaymallén confirmó que este 2026 presentará el alfajor “Rubí”, una edición especial. El anuncio fue realizado por su director, Hugo Basilotta, quien adelantó por Instagram algunos detalles sobre la receta y el concepto detrás del nuevo producto.

El Guaymallén Rubí tendrá galletas con cacao, estará bañado en chocolate y contará con relleno de membrillo premium, una combinación poco habitual en el segmento industrial masivo. La elección del membrillo no es casual: apunta a representar el tono rojizo característico de la piedra preciosa que inspira el nombre del alfajor.

Se viene el lanzamiento del alfajor "rubí" de Guaymallén. Foto: Instagram / Néstor Basilotta (@nhbasilotta).

La llegada del Rubí se inscribe dentro de una estrategia conmemorativa por las ocho décadas de la compañía, fundada por Ulpiano Fernández. A lo largo de su historia, Guaymallén se consolidó como una de las marcas más populares del mercado argentino gracias a su política de precios accesibles y distribución masiva en kioscos y comercios de barrio.

Por el momento, no se dieron a conocer detalles sobre su lanzamiento oficial, por lo que los fanáticos de la marca deberán esperar las novedades acerca de este producto. En las redes sociales, las reacciones fueron positivas: la gran mayoría defiende la elección del relleno de membrillo que recuerda a la famosa versión de paquete verde que está disponible hace tantos años.

Alfajor Guaymallén.

Atención bajoneros: los 5 alfajores que son furor en los kioscos por su explosión de dulce de leche

El alfajor no es cualquier golosina: es ese clásico argentino que siempre aparece cuando pinta el bajón y las ganas de algo dulce son imposibles de controlar. Gracias a su irresistible combinación de galletas, dulce de leche y chocolate, se convirtió en la opción preferida de los más bajoneros.

Y si hablamos de “alfajores bajoneros”, hay algunas marcas que logran destacarse por encima del resto, justamente por la generosa cantidad de dulce de leche y ese sabor único que hacen del alfajor la golosina más elegida por los argentinos.

Alfajor Gula. Foto Instagram @gula.alfajor

A continuación, un repaso por los favoritos para ese momento tan especial que todos conocemos: el bajón.