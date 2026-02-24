Sal gruesa en la ropa antes de lavarla:

Sal gruesa en la ropa antes de lavarla. Foto: Gemini IA.

La ropa que usamos todos los días está en contacto permanente con la piel, el sudor, el polvo y distintas superficies. Con el paso del tiempo, las telas pueden acumular bacterias, restos de jabón y olores difíciles de quitar que no siempre desaparecen con un lavado tradicional.

En ese contexto, expertos en limpieza del hogar destacan un recurso sencillo y económico que gana cada vez más popularidad: agregar sal gruesa antes de lavar la ropa. Este truco casero puede potenciar la limpieza, ayudar a eliminar olores persistentes y contribuir al buen estado de las prendas.

Por qué la sal gruesa puede ayudar en el lavado

La sal gruesa —cloruro de sodio— posee propiedades higroscópicas, es decir, tiene la capacidad de absorber humedad. Esta característica facilita que se desprendan residuos adheridos a las fibras textiles. Además, su textura ligeramente abrasiva puede colaborar en la remoción de suciedad cuando se utiliza de manera adecuada y sin excederse.

Por qué la sal gruesa puede ayudar en el lavado. Foto: Unsplash.

Especialistas en cuidado de la ropa señalan que su uso puede ser útil porque:

Contribuye a neutralizar olores intensos.

Ayuda a desprender restos de sudor acumulado.

Puede colaborar en la fijación de colores en determinadas telas.

Por eso, se presenta como una opción accesible para reforzar el lavado habitual, sobre todo en prendas de uso frecuente.

Beneficios de usar sal gruesa antes de lavar

Reduce malos olores: especialmente en ropa deportiva, medias o toallas.

Favorece una limpieza más profunda: ayuda a aflojar suciedad incrustada.

Protege los colores: puede disminuir el riesgo de que algunas prendas destiñan.

No aporta fragancias artificiales: ideal para personas sensibles a perfumes.

Es económica y fácil de conseguir: suele estar disponible en cualquier cocina.

Beneficios de usar sal gruesa antes de lavar. Foto: Unsplash.

Cómo usarla paso a paso

Colocar la prenda en una superficie limpia o directamente dentro del tambor del lavarropas. Espolvorear una pequeña cantidad de sal gruesa sobre las zonas con mayor olor o suciedad. Dejar actuar entre 15 y 30 minutos. Lavar normalmente con el detergente habitual. Secar como de costumbre, al aire libre o en secadora.

Este método resulta especialmente útil en prendas que tienden a concentrar olor corporal o humedad.

Consejos para cuidar el lavarropas. Foto Unsplash.

Consejos para cuidar el lavarropas