Ni bicarbonato ni vinagre: cómo limpiar fácil y rápido el horno y las hornallas de tu cocina

Los especialistas en higiene aconsejan una profunda limpieza cada seis meses para evitar acumulación de bacterias, grasas y suciedad. Conocé las diferentes opciones para dejarlo reluciente.

Limpieza de horno. Foto: Freepik.

El horno es uno de los electrodomésticos más usados de la cocina. No obstante, es uno de los que más suciedad acumula dentro. En este contexto, puede limpiarse fácilmente con: bicarbonato, limón, sal o vinagre.

Además de estos elementos mencionados, lo más recomendado es pasar un paño húmedo tras cada uso. Por otro lado, se aconseja una profunda limpieza cada seis meses para evitar acumulación de bacterias, grasas y suciedad.

Las diferentes opciones para limpiar el horno de tu cocina

Limpieza de horno. Foto: Freepik.

Bicarbonato y vinagre

Cuando el horno está muy sucio, la mejor fórmula es la mezcla de bicarbonato y vinagre.

Sacá las bandejas del horno. Mezclá 10 cucharadas de bicarbonato, 4 de agua y 3 de vinagre. Aplicá la pasta sobre toda la suciedad. Dejá actuar 12 horas (lo ideal es durante la noche). Al día siguiente, limpiá con una esponja húmeda. Repetí si es necesario y pasá un trapo para enjuagar bien. Encendé el horno 15 minutos a temperatura baja para secar.

Limón y vinagre

El limón actúa como antibacteriano, desengrasante y deja un aroma fresco.

Exprimí 2 o 3 limones y colocá el jugo (y las cáscaras) en un recipiente apto para horno. Agregá 1/3 de agua. Encendé el horno a 120°C y dejalo 30 minutos. Dejá enfriar un poco y pasá un paño húmedo por el interior. Si quedan restos difíciles, usá una espátula de plástico.

Sal

La sal de mesa resulta perfecta para rápidas limpiezas, cuando el horno no presenta mucha suciedad.

Retirá las bandejas del horno. Mezclá 1/2 litro de agua con 250 g de sal en un bol. Esparcí la mezcla por las paredes y la puerta interior. Dejá actuar 15 a 20 minutos. Enjuagá con un paño húmedo. Si persisten los olores, rocía vinagre con sal y vuelve a pasar un paño.

¿Cómo limpiar una bandeja de horno quemada?

Limpieza de horno. Foto: Freepik.

Las bandejas tienden a acumular grasa y restos de alimentos. A continuación, dos métodos efectivos para limpiarlas:

Con bicarbonato y vinagre

Aplicá una mezcla de bicarbonato y vinagre.

Dejá actuar toda la noche.

Por la mañana, agregá agua y frota.

Enjuagá bien.

Con sal