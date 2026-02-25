Papel aluminio en el inodoro Foto: GROK IA

En las últimas semanas, un método llamativo comenzó a circular con fuerza en TikTok, Instagram y Facebook: colocar varias bolitas de papel aluminio dentro del depósito del inodoro durante algunos minutos como supuesto truco de limpieza. Y según las personas que lo probaron, esta técnica ayuda a desprender la suciedad acumulada en la cisterna y, en consecuencia, mejora la descarga.

Para muchos, esta práctica puede usarse complementariamente durante la limpieza habitual del baño, ya que no interfiere con otros productos de limpieza que, por más promesas que tenga este truco, no reemplaza la higienización ni el desprendimiento total de bacterias.

Papel aluminio en el inodoro Foto: GROK IA

Pero ¿Cómo es la técnica viral? El procedimiento que muestran en redes es sencillo:

Formar tres o cuatro bolitas medianas de papel aluminio.

Colocarlas dentro del tanque del inodoro.

Dejarlas actuar entre cinco y diez minutos.

Retirarlas y accionar la descarga.

Papel aluminio en el inodoro: ¿funciona esta técnica realmente?

Aunque se trate de un hack interesante que circula por las cuentas de limpieza en redes sociales, lo cierto es que los expertos en el mantenimiento del hogar indican que el papel aluminio no tiene ningún efecto limpiador por sí solo y tampoco es un desinfectante dentro del inodoro.

El aluminio no libera sustancias que eliminen sarro, bacterias ni residuos orgánicos. Además, los cambios en el color del agua pueden deberse simplemente a sedimentos ya presentes en el sistema. Además, incluso advirtieron que introducir objetos en la cisterna podría afectar el mecanismo interno si se atascan o interfieren con las válvulas.

Papel aluminio en el inodoro Foto: GROK IA

Sin embargo, aunque no sea la solución mágica para el inodoro, el papel aluminio sí tiene aplicaciones prácticas en la limpieza doméstica: