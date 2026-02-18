Estos son los alimentos que nunca deberías envolver en papel de aluminio:

Según advirtieron expertos en seguridad alimentaria, el papel de aluminio puede representar un riesgo para la salud cuando se utiliza en contacto con ciertos alimentos. Los científicos recomiendan limitar su uso, especialmente con productos ácidos, salados o grasos, debido al riesgo de migración de partículas de aluminio hacia los alimentos.

Diversos estudios, incluidos los realizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), vinculan la exposición crónica al aluminio con posibles efectos negativos en la salud, como el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Aunque no es necesario eliminar completamente el uso del papel aluminio, los especialistas recomiendan emplearlo con precaución y optar por alternativas como papel manteca, vidrio, cerámica o silicona, especialmente en cocciones prolongadas o almacenamientos de largo plazo.

Segun un articulo de HuffPost este tipo de material se puede utilizar bajo temperaturas normales de hasta 200°C. En tanto, una temperatura superior a la media puede presentar un riesgo para la salud, especialmente en los alimentos ácidos. Esto se debe a que el aluminio se puede infiltrar durante la cocción, causando un sabor metálico y picaduras en la lámina.

Los siete alimentos que conviene mantener alejados del papel aluminio