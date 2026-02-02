Macetas con papel aluminio Foto: IA GROK

A la hora de cuidar las plantas, existen varios métodos caseros que podrían marcar la diferencia sin necesidad de gastar de más o hacer grandes cambios que podrían estresar el tallo. Uno de los más efectivos, pero poco conocidos, es el de colocar un papel aluminio en el borde de las macetas.

Este sencillo truco puede parecer un detalle menor e incluso, por momentos parece tener una utilidad meramente decorativa, pero sin embargo, los especialistas en jardinería aseguraron que esta técnica aporta beneficios importantes en la salud de las plantas y en el mantenimiento del jardín.

Para qué sirve colocar papel aluminio en el borde de las macetas

Protege contra insectos y plagas

El brillo del aluminio genera reflejos que desorientan a los insectos y dificulta que trepen por la maceta. Esto ayuda a mantener alejadas hormigas, pulgones y otras plagas que suelen atacar hojas, flores o frutos.

Mejora la iluminación de la planta

El papel aluminio funciona como una superficie reflectante que redistribuye la luz solar. Es especialmente útil para plantas que necesitan mayor luminosidad o están ubicadas en balcones con sombra parcial. Además, puede ayudar a conservar un poco más de calor en la tierra, algo ideal para macetas pequeñas.

Actúa como barrera para mascotas

En hogares con gatos o perros, este truco puede resultar clave. La textura y el sonido del aluminio suelen incomodar a los animales, evitando que escarben la tierra o dañen la planta.

Ayuda a controlar la humedad y mantener la maceta limpia

El aluminio evita que el sustrato se desborde durante el riego y mantiene el borde de la maceta más prolijo, algo especialmente útil si regás con frecuencia o usás tierras livianas.

Cómo colocar el papel aluminio correctamente en la maceta para mejorar la salud de las plantas

Cortá una tira de papel aluminio del largo necesario para rodear el borde de la maceta.

Ajustala suavemente, sin presionar demasiado para no dañar el recipiente.

Doblá los bordes hacia adentro para que quede firme y no se levante con el viento.

Este método funciona como un complemento práctico, pero no reemplaza los cuidados básicos: riego adecuado, buena tierra y control regular de las plantas. Usado correctamente, el papel aluminio suma una capa extra de protección y facilita el mantenimiento diario del jardín o balcón.