Protector solar. Foto: Unsplash

El cuidado de la piel es muy importante para la salud, especialmente difundido por los dermatólogos ante el aumento de enfermedades vinculadas a la exposición solar y los mitos sobre el uso de los autobronceantes o los trucos caseros para tener un bronceado espléndido todo el año. En este contexto, cada 27 de mayo se celebra el Día Mundial del Protector Solar, una jornada destinada a promover hábitos de prevención y generar conciencia sobre los riesgos de no utilizar protección adecuada.

La exposición excesiva a los rayos ultravioleta pueden provocar desde manchas en la piel hasta el envejecimiento prematuro, pero lo más grave, es que sin un debido cuidado, las lesiones podrían generar enfermedades como el cáncer de piel. Por eso, dermatólogos de todo el mundo insisten en incorporar el protector solar como parte de la rutina diaria, incluso en días nublados o durante el invierno.

Cómo cuidar la piel con protector solar Foto: Freepik

De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se registran entre dos y tres millones de casos de cáncer de piel en el mundo, una cifra que mantiene en alerta a la comunidad médica internacional.

En este sentido, desde la Sociedad Argentina de Dermatología remarcan que el protector solar debe utilizarse todos los días y no solamente durante las vacaciones o visitas a la playa.

Los especialistas en el cuidado de la dermis aconsejan elegir productos con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30 y aplicarlo entre 20 y 30 minutos antes de la exposición al sol. Además, recomiendan renovar la aplicación cada dos horas, especialmente después de nadar, transpirar o secarse con una toalla.

Otro punto importante es la cantidad utilizada. Muchas personas aplican menos producto del necesario, lo que reduce considerablemente la protección real de la piel. Por otro lado, los dermatólogos también recuerdan que el protector solar debe colocarse en todas las zonas expuestas, incluyendo rostro, orejas, cuello, manos y labios.

protector solar

Cuidado de la piel todo el año: cuáles son los hábitos que ayudan a prevenir daños solares

Además del uso de protector solar, la Sociedad Argentina de Dermatología recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, momento en el que la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más intensos. Sin embargo, hay otros cuidados que no pueden pasar desapercibidos:

Utilizar sombreros o gorras para proteger el rostro y el cuero cabelludo.

Usar anteojos de sol con filtro UV para cuidar la vista y la piel alrededor de los ojos.

Buscar sombra siempre que sea posible, especialmente en niños y adultos mayores en cualquier época del año, pero sobre todo durante el verano.

Tener en cuenta que la radiación solar atraviesa las nubes, incluso en días frescos o grises.

Recordar que superficies como arena, agua y cemento reflejan los rayos solares y aumentan la exposición.

Otra de las recomendaciones centrales es realizar controles periódicos de lunares y manchas en la piel. Detectar cambios de forma temprana puede ser fundamental para prevenir enfermedades más graves. En este sentido, la Sociedad Argentina de Dermatología aconseja prestar especial atención a lunares que cambian de tamaño, color o forma, así como a lesiones que sangran, generan picazón o no cicatrizan correctamente.

Cómo cuidar la piel durante todo el año Foto: Freepik.

Cabe recordar que cuidar la piel no solamente es una cuestión estética, sino que también se convierte en un hábito fundamental para preservar la salud a largo plazo, ya que es el órgano más grande e importante de nuestro cuerpo, debido a que recubre los órganos vitales.

Incorporar medidas simples como el uso diario de protector solar, evitar la exposición excesiva al sol y realizar controles dermatológicos periódicos puede ayudar a prevenir daños cutáneos o incluso dolencias que sean mucho más preocupantes para el desarrollo y la vida normal de una persona.