Por qué recomiendan dejar una taza con arroz en el baño:

Arroz. Foto: Unsplash.

Dejar una taza con arroz en el baño puede parecer un gesto extraño para muchos, pero lo cierto es que se trata de un método muy eficaz para mejorar el ambiente. Se trata de un tip simple y económico que se volvió popular, debido a que ayuda a combatir dos problemas muy comunes: la humedad y los malos olores.

En muchos hogares, el baño suele ser uno de los ambientes donde más se acumula vapor de agua, especialmente después de una ducha caliente. Esta humedad puede ser problemática, ya que genera olores desagradables, moho e incluso filtraciones en la pared. Por eso, el arroz puede convertirse en un gran aliado para mantener el ambiente seco.

Taza de arroz en el baño Foto: Gemini

Su eficacia tiene una explicación: el arroz tiene una propiedad natural que le permite absorber la humedad del ambiente, por lo que funciona como un pequeño deshumidificador casero. De esta manera, contribuye a mantener el aire más seco y fresco sin necesidad de recurrir a productos costosos.

Tips caseros: por qué funciona el arroz en el baño

Cuando la humedad del aire disminuye, también se reducen las condiciones que favorecen la aparición de malos olores. Por eso, colocar arroz en un recipiente abierto dentro del baño puede ayudar a mejorar la sensación general del ambiente.

Además, este truco tiene un potencial extra, ya que si le agregamos dos gotas de aceite esencial (como la lavanda y el limón), el arroz absorbe este aroma y lo libera gradualmente, mantenimiento el espacio siempre perfumado.

Taza de arroz en el baño Foto: Gemini

Cómo usar el arroz en el baño

Aplicar este truco es muy fácil y solo requiere unos pocos pasos:

Colocar media taza o una taza de arroz crudo en un recipiente pequeño.

Si se desea, agregar entre 5 y 10 gotas de aceite esencial y mezclar suavemente.

Ubicar el recipiente en una repisa, cerca del inodoro o del lavamanos.

Es importante colocarlo en un lugar donde no se moje.

Una vez ubicado, el arroz comenzará a absorber la humedad del ambiente y a liberar lentamente el aroma del aceite esencial.