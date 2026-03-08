Uñas francesitas. Foto: Pinterest

Las tendencias de belleza cambian constantemente, pero hay estilos que logran mantenerse vigentes con el paso del tiempo. La manicura francesa es un diseño clásico que vuelve a ganar protagonismo en marzo de 2026 gracias a su elegancia.

Manicura americana y francesitas Foto: pinterest

Este estilo se caracteriza por una base en tono rosa suave o natural y una línea blanca fina en la punta de la uña. Aunque surgió hace décadas, su estética elegante y minimalista lo mantiene como una de las opciones favoritas para quienes buscan un look prolijo y sofisticado. La gran ventaja de la manicura francesa es que combina con cualquier outfit y ocasión, desde eventos formales hasta el uso diario.

Por qué la manicura francesa vuelve a ser tendencia

La popularidad de la manicura francesa se debe a su versatilidad y a su estética atemporal. A diferencia de otros diseños más elaborados, este estilo apuesta por la simpleza, lo que lo convierte en una opción elegante y fácil de mantener. Además, se adapta a distintos largos de uñas. Puede lucirse tanto en uñas cortas como largas, siempre que estén bien cuidadas y con una forma prolija.

Uñas en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

Otra razón de su regreso es la tendencia actual hacia los looks naturales dentro del mundo de la belleza. Muchas personas buscan manicuras discretas que acompañen el estilo personal sin resultar demasiado llamativas.

Cómo llevar la manicura francesa en 2026

Aunque el diseño clásico se mantiene, algunas versiones modernas empiezan a aparecer en los salones de belleza.

Entre las más populares se destacan:

La línea blanca ultrafina, crea un efecto más delicado.

Bases en tonos rosados translúcidos para un acabado natural.

Variantes con puntas en tonos crema o blanco suave en lugar de blanco intenso.

Uñas en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

Estas pequeñas modificaciones permiten actualizar el estilo sin perder la esencia elegante que caracteriza a este tipo de manicura. En un contexto donde las tendencias cambian constantemente, algunos estilos logran mantenerse vigentes gracias a su simpleza y elegancia.