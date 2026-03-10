Uñas con puntitos, la tendencia del otoño Foto: Pinterest

A diferencia de otros años donde el rojo fuego y los colores terracota se imponían durante el otoño, este año arrasa una nueva moda que llegó para quedarse: las uñas con puntitos, que se caracterizan por su facilidad de realización y su capacidad de adaptarse a distintos estilos, desde los más discretos hasta los más llamativos.

Con solo unos pocos esmaltes y un pincel fino o un puntero, es posible lograr manicuras originales que funcionan tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Esta tendencia se impone este otoño 2026 por su versatilidad, bases neutras y tonos pastel que permiten jugar con distintas combinaciones y estilos.

La popularidad de este estilo responde a una búsqueda cada vez mayor de manicuras simples, rápidas y fáciles de mantener, pero con detalles creativos que marquen la diferencia. Además, es un diseño que se puede hacer fácilmente en casa, sin necesidad de herramientas profesionales. Con la ayuda de un palillo, un puntero o incluso la punta de un broche, es posible crear puntitos prolijos y experimentar con diferentes combinaciones de colores.

Tres diseños de uñas con puntitos fáciles y en tendencia

Si querés renovar tu manicura con un detalle moderno y sencillo, estos tres estilos son ideales para probar durante esta temporada.

Base nude con puntitos negros

Es uno de los diseños más elegantes y minimalistas. Consiste en aplicar una base en tono nude o beige claro y sumar pequeños puntitos negros cerca de la cutícula o en el centro de la uña.

Este estilo es perfecto para quienes buscan una manicura discreta pero con un toque moderno. Además, combina fácilmente con cualquier look y resulta ideal tanto para la oficina como para eventos formales.

Puntitos de colores sobre base transparente

Otra opción divertida y muy en tendencia consiste en aplicar una base transparente o lechosa y sumar pequeños puntos en distintos colores: rosa, amarillo, celeste o verde.

El resultado es una manicura fresca y juvenil que aporta color sin recargar demasiado el diseño. Este estilo funciona especialmente bien en uñas cortas o de largo medio y es perfecto para los meses de clima más cálido.

Francesita con puntitos

La clásica manicura francesa también se reinventa con esta tendencia. En lugar de la tradicional línea blanca, se pueden agregar pequeños puntitos a lo largo de la punta de la uña.

Se puede optar por puntos blancos para un efecto delicado o elegir colores vibrantes para un look más llamativo. Esta variante mantiene la elegancia de la francesa, pero suma un detalle original y moderno.