Rutina de skincare. Foto: Freepik.

Conocido por ser uno de los activos más eficaces para producir colágeno y evitar el envejecimiento cutáneo, el retinol se convirtió en un verdadero imprescindible para la rutina de noche de quienes buscan buenos resultados sin maltratar la piel. Dermatólogos de todo el mundo lo recomiendan por su capacidad de mejorar la textura, luminosidad y firmeza del rostro y del cuerpo, aunque su uso requiere ciertos cuidados para evitar irritaciones en la piel.

El retinol es un derivado de la vitamina A presente de forma natural en el cuerpo, donde cumple un rol clave en la regeneración celular y la producción de colágeno. En la piel, acelera la renovación de las células epidérmicas, mejora la elasticidad y disminuye la apariencia de arrugas, manchas y poros dilatados.

Cómo utilizar correctamente el retinol Foto: Freepik

Según indicó la American Academy of Dermatology (AAD), el retinol y otros retinoides ayudan a estimular la producción de colágeno, acelerar la renovación celular y tratar signos de envejecimiento, como la hiperpigmentación, las líneas finas y las texturas irregulares de la piel. Puede ser útil también para tratamientos contra el acné, la renovación de los folículos y prevenir la obstrucción de los poros.

Beneficios del retinol en la piel

El uso constante y correcto del retinol puede aportar múltiples beneficios:

Reducción de arrugas y líneas de expresión: al estimular el colágeno, la piel se vuelve más firme y las líneas finas se suavizan.

Mejora de la textura y el tono de la piel: acelera la renovación celular, eliminando células muertas y favoreciendo un rostro más uniforme.

Tratamiento del acné y puntos negros: regula la producción de sebo y mantiene los poros limpios.

Prevención de manchas y fotoenvejecimiento: contribuye a reducir la hiperpigmentación y proteger la piel frente a daños causados por la exposición solar.

Cómo utilizar correctamente el retinol Foto: Freepik

Retinol, el ingrediente de skin care milagroso: cómo incorporarlo en la rutina de piel

Aunque es un ingrediente muy eficaz, el retinol puede causar irritación, sequedad o enrojecimiento si se usa incorrectamente. Por eso, dermatólogos de todo el mundo recomiendan introducirlo de forma gradual:

Frecuencia: comenzar aplicándolo 2–3 noches a la semana y aumentar progresivamente según tolerancia.

Cantidad: usar una pequeña cantidad, del tamaño de un guisante, para todo el rostro.

Momento del día: siempre de noche, ya que el retinol puede ser sensible a la luz solar.

Protección solar: durante el día, aplicar protector solar de amplio espectro, ya que la piel se vuelve más sensible al sol.

Evitar combinaciones agresivas: no mezclar con ácidos fuertes (como AHA o BHA) al inicio, para reducir irritaciones.

Gracias a sus múltiples beneficios, muchos especialistas recomiendan el retinol como el ingrediente central de una rutina minimalista de noche. Esto significa que, en lugar de utilizar múltiples productos con distintas funciones, se puede confiar en el retinol como principal activo antiedad, complementándolo únicamente con hidratación y protección solar durante el día.

Cómo utilizar correctamente el retinol Foto: Freepik

Precauciones y recomendaciones para utilizar el retinol