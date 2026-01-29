La primera terapia para revertir el envejecimiento humano: avances, promesas y controversias.

La posibilidad de revertir el envejecimiento humano dejó de ser una hipótesis de laboratorio para convertirse en un experimento clínico real. La reciente autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para iniciar pruebas en humanos con tecnología de reprogramación celular marca un antes y un después en la biomedicina contemporánea y reabre un debate que excede el ámbito científico.

La empresa Life Biosciences, cofundada por el biólogo de Harvard David Sinclair, recibió luz verde para evaluar el tratamiento experimental ER-100 en pacientes con glaucoma. Según informó la MIT Technology Review, el objetivo del ensayo es determinar si la introducción de genes de reprogramación en el ojo humano puede restaurar funciones celulares deterioradas por la edad y tratar enfermedades asociadas al envejecimiento, como la pérdida de visión.

Sinclair anunció el avance en la plataforma X y sostuvo: “El envejecimiento tiene una explicación relativamente simple y, al parecer, es reversible. Los ensayos clínicos comienzan pronto”.

La declaración fue recogida por la MIT Technology Review y reforzada posteriormente durante un intercambio con Elon Musk, quien en el Foro de Davos describió al envejecimiento como “un problema muy resoluble”. En ese diálogo, el científico confirmó que sus comentarios hacían referencia directa al tratamiento ER-100.

¿Cómo funciona la reprogramación celular?

La estrategia experimental se apoya en los llamados factores de Yamanaka, un conjunto de genes cuya introducción puede hacer que una célula adulta regrese a un estado similar al de una célula madre. Este descubrimiento, que fue reconocido con el Premio Nobel hace dos décadas, funciona como una especie de “restablecimiento de fábrica” celular.

Los factores de Yamanaka son un conjunto de cuatro proteínas (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) descubiertas por Shinya Yamanaka que tienen la capacidad de "reiniciar" células adultas especializadas, reprogramándolas para que se conviertan en células madre.

En el caso del ensayo autorizado por la FDA, los investigadores introducirán tres de estos genes en el ojo de pacientes con glaucoma, una enfermedad caracterizada por el aumento de la presión intraocular y el daño progresivo del nervio óptico. La primera fase incluirá a una docena de voluntarios que recibirán una inyección de un virus portador de los genes reprogramadores en uno de sus ojos.

El control genético se activará únicamente cuando el paciente consuma dosis bajas de doxiciclina, durante un período inicial de dos meses bajo observación. Michael Ringel, director de operaciones de Life Biosciences, describió este paso como “un acontecimiento inmenso para nosotros como sector (...) será la primera vez en la historia de la humanidad, tras milenios de búsqueda, que probaremos algo que rejuvenece”.

Expectativas, riesgos y escepticismo científico

Si bien la reprogramación celular total demostró en animales de laboratorio la capacidad de rejuvenecer tejidos, también se asocia con un riesgo elevado de formación de tumores. Por este motivo, las investigaciones actuales se centran en una reprogramación parcial o transitoria, limitada en el tiempo o en la cantidad de genes utilizados, para reducir el riesgo oncológico y preservar la identidad celular.

En 2020, Sinclair publicó en Nature que la reprogramación parcial permitió restaurar la visión en ratones con lesiones en el nervio óptico y promovió cierta regeneración de fibras nerviosas. Sin embargo, la comunidad científica mantiene reservas sobre si estos resultados pueden considerarse una reversión auténtica del envejecimiento, según reportó la MIT Technology Review.

El interés por estas tecnologías se extiende a Silicon Valley. Empresas como Altos Labs, New Limit y Retro Biosciences invierten millones de dólares en terapias de rejuvenecimiento celular. El inversor Karl Pfleger, de Shift Bioscience, comparó esta técnica con “la inteligencia artificial del mundo biológico” y confirmó que Life Biosciences busca nuevas rondas de financiación para avanzar en sus pruebas.

Un debate que trasciende la biomedicina

El debate sobre la longevidad humana se intensificó tras un diálogo entre Elon Musk y Larry Fink. Musk planteó: “Nunca he visto a alguien con un brazo izquierdo viejo y un brazo derecho joven (...) debe haber algún reloj sincronizador en los 35 billones de células del cuerpo humano”. El empresario consideró probable que se desarrollen “formas de extender la vida e incluso revertir el envejecimiento”, aunque también advirtió sobre los riesgos sociales de una vida indefinidamente prolongada.

La figura de Sinclair no está exenta de controversias. En el pasado, promovió las propiedades antienvejecimiento de las sirtuinas y el resveratrol, presente en el vino tinto, aunque varios expertos cuestionaron la solidez de esos hallazgos. En 2024, The Wall Street Journal lo describió como un “gurú del antienvejecimiento” y expresó dudas sobre los resultados concretos de sus empresas.