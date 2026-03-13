Azúcar mascabo en la maceta Foto: Grok IA

Cuidar las plantas no se limita solamente a regarlas con agua y proporcionarles una buena cantidad de sol por día, sino que también hay que procurar algunos cuidados que sirven para fertilizarlas, controlar las plagas, fortalecer las raíces y evitar problemas en sus hojas.

En este contexto, hay algunos trucos de jardinería que recurren a remedios caseros para cuidar las plantas. Uno de los más utilizados es el azúcar mascabo, un producto presente en muchas cocinas que puede aportar beneficios al suelo y al crecimiento de las plantas.

Azúcar mascabo en la maceta Foto: Grok IA

Este tipo de azúcar se obtiene del jugo de la caña evaporada sin separar su melaza natural, lo que le da su color marrón oscuro, textura húmeda y sabor similar al caramelo. Más allá de su uso culinario, también puede ser útil en el jardín cuando se combina con otros ingredientes que ayudan a fortalecer la planta y mantener la humedad justa para su suelo.

Por qué el azúcar mascabo puede beneficiar a las plantas

El azúcar mascabo no actúa como un fertilizante, sino que su función principal es la de alimentar a los microorganismos beneficiosos que viven en el suelo, como bacterias u hongos, que ayudan a descomponer la materia orgánica y liberar nutrientes que luego pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas.

Este proceso mejora la calidad del sustrato y fortalece el desarrollo vegetal. Gracias a esta actividad microbiana, el suelo se vuelve más fértil y las plantas pueden crecer con mayor vigor.

El azúcar mascabo puede utilizarse en diferentes preparados naturales para cuidar las plantas:

Azúcar mascabo y agua

Mezclar azúcar mascabo con agua crea una solución rica en sacarosa y pequeñas cantidades de minerales como potasio, calcio y hierro. Este preparado ayuda a nutrir los microorganismos del suelo, lo que favorece la descomposición de la materia orgánica y la liberación de nutrientes.

Azúcar mascabo y levadura

Cuando se combina con levadura se obtiene un enraizador natural que puede estimular el crecimiento de raíces jóvenes. La levadura utiliza el azúcar como alimento y produce vitaminas del grupo B, enzimas y pequeñas cantidades de hormonas naturales que estimulan la actividad biológica del suelo.

Azúcar mascabo y cerveza

Otra mezcla casera es la combinación de azúcar mascabo con cerveza. La cerveza contiene levaduras, vitaminas del grupo B y minerales como magnesio y potasio. Juntos ayudan a activar la vida microbiana del suelo, lo que puede ser útil cuando las hojas empiezan a ponerse amarillas por un sustrato pobre o poco activo.

Aunque estos trucos caseros pueden ser útiles en algunos casos, los especialistas advierten que no deben reemplazar los fertilizantes adecuados ni utilizarse en exceso, ya que el azúcar puede alterar el equilibrio del suelo si se aplica en grandes cantidades.