El corte de pelo tendencia 2026 que rejuvenece el rostro y es ideal para un cambio:

Kylie Jenner marca tendencia. Foto: Instagram @kyliejenner

Kylie Jenner volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de la moda. En esta ocasión, la empresaria compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente se volvió viral, no solo por su actitud relajada frente a cámara, sino también por su nuevo corte de pelo que deslumbró.

De esta forma, la menor del clan Kardashian-Jenner confirmó lo que muchos expertos ya anticipaban: el corte mariposa será uno de los grandes protagonistas de 2026 gracias a su efecto rejuvenecedor y su versatilidad.

Kylie Jenner estrenó un nuevo corte de pelo y marcó tendencia

El video muestra a Kylie dentro del auto maquillándose y deja en evidencia un cambio sutil, pero sumamente favorecedor: su nuevo corte de pelo en capas, también llamado “butterfly cut”.

Nuevo corte de pelo de Kylie Jenner. Video Instagram @kyliejenner

El contraste llamó la atención, ya que apenas días atrás se la había visto acompañando a su pareja, Timothée Chalamet, en los Critics Choice Awards 2026, donde el actor fue premiado. En esa ocasión, Kylie había deslumbrado con su clásica melena larga y capas suaves, un look que ahora evolucionó sin perder longitud.

El butterfly cut con face framing, el elegido de 2026

El nuevo estilo de Kylie corresponde al llamado butterfly cut, un corte que seguirá ganando fuerza durante todo 2026. Se caracteriza por la incorporación de capas estratégicamente distribuidas que aportan volumen y movimiento, sin resignar el largo del cabello.

Butterfly cut, el nuevo corte de pelo de Kylie Jenner. Foto: Instagram @kyliejenner

En su versión, la empresaria optó por capas largas que llegan a la altura del mentón, lo que le da dinamismo a la melena y potencia su textura natural. El look se completa con un face framing, es decir, capas frontales diseñadas para enmarcar el rostro y suavizar las facciones.

Por qué el corte mariposa será el favorito del año

El gran atractivo de este corte está en el efecto visual que genera. Las capas aportan cuerpo y textura, logrando una apariencia prolija y estilizada, incluso sin el uso de herramientas de calor. El cabello luce con movimiento, como si hubiera sido trabajado con brushing u ondas suaves.

Kylie Jenner marca tendencia. Foto: Instagram @kyliejenner

Además, se trata de un estilo extremadamente adaptable, ya que funciona en distintos tipos de pelo y largos, lo que lo convierte en una opción ideal para mujeres de todas las edades. Su efecto fresco y rejuvenecedor es uno de los motivos por los que se perfila como uno de los cortes más pedidos del año.

Con esta elección, Kylie Jenner reafirmó su lugar como una de las figuras más influyentes en moda y belleza. Aunque muchos anticipaban que el bob y sus variantes dominarían el 2026, la empresaria dejó en claro que las capas, el movimiento y el corte mariposa serán los verdaderos protagonistas de la temporada.