Llega la construcción de casas que no necesitan calefacción y que ahorra energía Foto: Foto generada con IA

Argentina comienza a vivir una transformación en su manera de construir y habitar gracias a la llegada de las casas pasivas, una tecnología desarrollada en Alemania que promete hogares capaces de mantener una temperatura estable durante todo el año sin necesidad de calefacción ni aire acondicionado tradicionales. La tendencia, que ya es un estándar consolidado en Europa, desembarca en el país como una respuesta concreta a los desafíos energéticos actuales.

El concepto, conocido internacionalmente como Passivhaus, surgió en los años 90 y logró posicionarse como uno de los modelos de construcción sustentable más eficientes del mundo. Su éxito radica en un diseño basado en el aprovechamiento óptimo del calor natural del sol, de los electrodomésticos y del propio cuerpo humano, reduciendo el consumo energético en calefacción y refrigeración entre 80% y 90% respecto de una casa convencional.

No es un diseño estético ni un lujo para unos pocos Foto: Foto generada con IA

Cómo funcionan las casas pasivas: eficiencia desde el diseño

El funcionamiento de una casa pasiva está sustentado en cinco pilares que trabajan de manera integrada para mantener el confort interior con un gasto energético mínimo. Entre ellos destacan:

Aislamiento térmico extremo , aplicado de forma continua en paredes, techos y suelos para evitar puentes térmicos.

Ventanas de triple vidrio o alta eficiencia, que minimizan la pérdida de calor y mejoran el confort acústico.

Hermeticidad total , lo que impide filtraciones de aire no deseadas que podrían alterar la temperatura interior.

Ventilación mecánica con recuperación de calor , que renueva el aire sin perder energía.

Orientación estratégica de la vivienda, aprovechando la radiación solar para climatizar naturalmente.

El resultado es una vivienda donde la temperatura se mantiene estable gracias al calor interno generado por las personas, los electrodomésticos y la luz solar. Esto permite que en pleno invierno la casa se mantenga cálida casi sin recurrir a sistemas tradicionales de calefacción, y que en verano se mantenga fresca aun en condiciones de calor extremo.

Son una respuesta concreta a un desafío global trasladado a Argentina Foto: Diario Uno

Por qué esta tendencia crece en Argentina

En un país donde las tarifas energéticas están en constante cambio y donde el consumo aumentó notablemente en la última década, las casas pasivas se posicionan como una alternativa eficiente y sostenible. La reducción del gasto en luz y gas no solo beneficia al bolsillo, sino que disminuye la huella de carbono, aportando a un futuro más sustentable.

Si bien el costo inicial de construcción puede ser más elevado, especialistas destacan que la inversión se amortiza rápidamente gracias al ahorro energético mensual. Además, el confort interior mejora notablemente: no hay corrientes de aire, el ruido exterior se reduce y la calidad del aire es superior debido al sistema de ventilación controlada.

Adaptación local: un modelo alemán con sello argentino

El desembarco de este sistema no es una mera copia del estándar europeo. Arquitectos y constructores argentinos están adaptando las técnicas y materiales al clima y a la disponibilidad local, especialmente en provincias como Córdoba, donde los inviernos fríos y los veranos intensos presentan desafíos particulares.

Ajustar espesores de aislación, orientación de ventanas y estrategias de ventilación son algunas de las adaptaciones clave que permiten aplicar este modelo de forma eficiente y replicable en todo el país. Esto abre la puerta a un nuevo paradigma de construcción que promete crecer aceleradamente en los próximos años.