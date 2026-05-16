China activa la turbina eólica marina más grande del mundo. Foto: Mingyang Smart Energy

La industria de la energía eólica marina en China alcanzó todo un hito gracias a la construcción de una turbina de 20 megavatios, considerada la más grande del mundo. El generador, llevado a cabo por Mingyang Smart Energy, se encuentra instalado en aguas cercanas a la provincia de Hainan, en el mar de China Meridional.

Este proyecto refuerza la estrategia energética del gigante asiático, centrada en la expansión de renovables como la eólica marina y la solar a fin de reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia un sistema eléctrico más sostenible.

Récord mundial: la turbina marina de 20 MW que lidera el sector offshore

Con 242 metros de altura y palas de 128 metros de longitud, capaces de cubrir un área equivalente a más de dos canchas de fútbol, la impresionante infraestructura fue diseñada con el fin de operar en condiciones extremas y generar tanta electricidad como para para abastecer a decenas de miles de familias.

China activa la turbina eólica marina más grande del mundo. Foto: Mingyang Smart Energy

Además, el diseño del aerogenerador está pensado para operar en condiciones extremas, siendo capaz de resistir ráfagas de viento de hasta 79,8 metros por segundo, característica digna de una de las infraestructuras energéticas más avanzadas del mundo.

Máxima eficiencia: Energía para 96.000 hogares ocupando menos espacio marítimo

La turbina desarrollada por Mingyang Smart Energy posee capacidad para generar electricidad suficiente para abastecer aproximadamente a 96.000 hogares al año, consolidando el liderazgo de China en energía eólica marina.

Una característica destacada de este modelo es su capacidad para generar más energía con menos unidades instaladas, permitiendo reducir la cantidad de generadores necesarios en un parque eólico, por lo cual se disminuye la ocupación de espacio marítimo.

De esta manera, se cumple con el objetivo de mejorar la eficiencia en entornos offshore de alta exigencia y facilitar la expansión de este tipo de proyectos en distintas partes del mundo.

El hallazgo inesperado: así altera el microclima local

De todas maneras, su puesta en funcionamiento encendió las alarmas debido a la detección de posibles alteraciones en el microclima local, fenómeno que se encuentra bajo análisis por expertos en climatología y medio ambiente.

China activa la turbina eólica marina más grande del mundo. Foto: Mingyang Smart Energy

Esta situación estaría relacionada con la redistribución del flujo de aire y pequeñas variaciones en la temperatura superficial del entorno. Si bien estos efectos son habituales en parques eólicos de gran escala, en el caso de esta construcción podrían ser más perceptibles debido al importante tamaño de la turbina.

En ese contexto, expertos en climatología señalan que estos fenómenos se limitan al entorno inmediato de la instalación y no implican cambios en el clima global, aunque sí en ecosistemas cercanos.

Bajo la lupa científica: el impacto en la fauna y las rutas migratorias

Por otro lado, las autoridades afirman que esta megaconstrucción podría tener efectos en el ecosistema marino, ya que podrían influir en:

Rutas migratorias de aves.

Comportamiento de fauna marina.

Estabilidad de hábitats costeros.

Corrientes de aire locales.

Por el momento, se espera que los resultados de estos análisis determinen si se requieren ajustes técnicos en futuros proyectos de este tipo.

A pesar del debate sobre sus efectos locales, la nueva turbina china representa un avance significativo en la tecnología eólica offshore del gigante asiático, marcando un nuevo estándar en la producción de energía renovable a gran escala.