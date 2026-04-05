Looks de otoño-invierno. Foto: Freepik.

La moda del otoño-invierno 2026 está comenzando y, aunque siempre pensamos vestirnos de pies a cabeza con las últimas tendencias, debemos tener en cuenta que los peinados son importantes para un look totalmente renovado.

Existen diferentes estilos que son perfectos para cualquier ocasión, ya sea en personas de pelo largo, corto, lacio o rizado. Estas ideas de peinado son súper fáciles y cancheras para lucir impecable y ahorrar tiempo mientras llevás tu estilo a otro nivel.

Cuatro peinados que estarán de moda este otoño-invierno 2026

Colita de cabello alta:

Colita de cabello alta. Foto: Freepik

La clásica cola de caballo nunca pasa de moda. Para obtener un peinado moderno, podés hacerla bien alta, dejando algunos mechones sueltos de tu rostro para un look más relajado. Si está en tus planes agregarle más estilo, podés enrollar un pequeño mechón de tu cabello alrededor de la base de la cola para disimular el elástico.

Trenza lateral:

Trenza lateral. Foto: Freepik

Si estás buscando algo cómodo y con un toque desenfadado, la trenza lateral es ideal para todo tipo de cabellos, desde largos y lacios hasta rizados y cortos. Es muy sencillo, ya que basta con hacer una trenza sencilla sin apretarla demasiado para que se deshaga con el pasar de las horas. Este peinado te permite darle volumen y un aire bohemio, perfecto para un look casual pero sofisticado.

Semirrecogido con ondas suaves:

Semirrecogido con ondas suaves. Foto: Freepik

Este peinado es perfecto si tenés ondas naturales o te gusta el estilo beachy. Solo necesitas recoger la parte superior de tu pelo y sujetarla con un pin o una pequeña liga, dejando el resto suelto. Las ondas suaves hacen que tu look sea fresco y muy trendy.

Moño bajo despeinado:

Moño bajo despeinado. Foto: Freepik

Si te gustan los peinados elegantes, pero sin mucho esfuerzo, el moño bajo despeinado es para vos. Con un poco de textura, podés hacer un moño sencillo y relajado, que combine con cualquier tipo de look, desde el más formal hasta el más casual.