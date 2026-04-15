Crema para peinar: sus beneficios Foto: Freepik

El cuidado del cabello es cada vez más viral, ya que algunos productos ayudan a redefinir las ondas, nutrir las puntas y hasta volver a darle vida al pelo sin necesidad de cortarlo, sobre todo durante el otoño. Un aliado silencioso, pero que nunca debe pasar desapercibido, es la crema de peinar.

Se trata de un básico que, sin grandes promesas, puede transformar visiblemente la salud y el aspecto del cabello. Los estilistas recomiendan utilizar este tipo de productos debido a que no solamente es muy práctico, sino que además tiene innumerables beneficios: su fórmula sin enjuague permite hidratar, desenredar y estilizar el pelo en pocos minutos, adaptándose a distintos tipos de cabello y necesidades.

Crema para peinar. Foto: Freepik

Este producto capilar se aplica sobre el cabello húmedo o seco sin necesidad de enjuague. Su principal función es facilitar el peinado, evitando tirones y reduciendo el frizz. Además, ayuda a mantener la hidratación del pelo, mejora su textura y aporta suavidad, lo que la convierte en una opción ideal para el uso diario.

Crema para peinar: cuáles son sus principales beneficios y cómo usarla correctamente

Entre sus ventajas más destacadas, además de su capacidad de desenredar el pelo y darle forma, también trabaja como protector frente a agresiones externas como el calor de herramientas térmicas o la humedad.

Crema para peinar. Foto: Freepik

En cabellos con ondas o rulos, la crema de peinar ayuda a definir la forma natural, mientras que en pelo lacio contribuye a mantenerlo ordenado y con menos frizz. Para utilizarla bien, es necesario seguir estos pasos:

Lavá tu cabello como de costumbre (shampoo + acondicionador).

Retirá el exceso de agua con una toalla, sin frotar.

Colocá una pequeña cantidad de crema de peinar en la mano (del tamaño de una moneda, aprox.).

Frotá el producto entre las manos para distribuirlo mejor.

Aplicalo de medios a puntas, evitando la raíz.

Desenredá con los dedos o con un peine de dientes anchos.

Peiná como de costumbre o dejá secar al natural.

Si usás secador, podés aplicarla antes para proteger el cabello.

Por último, para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello limpio y húmedo, distribuyéndola de medios a puntas. No es necesario enjuagarla, lo que permite que sus activos actúen durante más tiempo.