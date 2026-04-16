Sweater cuello tortuga Foto: Pinterest

Este otoño-invierno 2026 se caracteriza por reinventar clásicos de los ‘80 que habían quedado relegados, pero que hoy en día marcan tendencia en la pasarela. Con una impronta clásica pero renovada, los sweaters cuello tortuga se adaptan a la nueva demanda de la moda con más funcionalidad, abrigo y estilo.

Su presencia se repite tanto en colecciones internacionales como en propuestas locales, confirmando su vigencia. Se trata de un básico atemporal que fue ganando terreno en el invierno europeo, trascendiendo las tendencias pasajeras y logrando integrarse fácilmente a distintos estilos.

Sweater cuello tortuga Foto: Pinterest

Desde los looks más sofisticados hasta outfits urbanos y relajados, el diseño del sweater cuello tortuga es ideal tanto para el día como para la noche, gracias a su corte favorecedor, que lo convierte en un gran aliado para enfrentar las bajas temperaturas sin resignar elegancia.

A lo largo de esta temporada, su protagonismo se refuerza con nuevas versiones: cortes oversize, tejidos gruesos, colores neutros y también opciones más audaces. Esto amplía las posibilidades de uso y lo posiciona como una inversión inteligente para el guardarropa de invierno.

Sweater cuello tortuga Foto: Pinterest

Por qué el sweater cuello tortuga es tendencia en 2026

La moda actual pone el foco en prendas prácticas que puedan adaptarse a distintos contextos. En ese sentido, el sweater cuello tortuga cumple con todos los requisitos: abriga, estiliza y permite armar múltiples combinaciones.

Su regreso también está vinculado al auge del minimalismo y a la revalorización de piezas duraderas, capaces de trascender temporadas sin perder el estilo. El gran diferencial de esta prenda es su capacidad de adaptarse a distintos looks:

Con pantalones sastreros para un outfit de oficina elegante

Con jeans y zapatillas para un estilo casual

Debajo de blazers o tapados para sumar capas en invierno

En versión oversize para un look moderno y relajado

Los tonos neutros siguen siendo protagonistas, aunque esta temporada también incorpora colores vibrantes y texturas protagonistas.

Sweater cuello tortuga Foto: Pinterest

Claves para elegir el sweater ideal

Antes de comprar, es importante considerar algunos aspectos:

Material : lana para mayor abrigo, algodón para media estación o tejidos sintéticos más livianos

Calce : ajustado para looks formales, oversize para estilos más descontracturados

Color : neutros para versatilidad o tonos intensos para destacar

Calidad: un buen tejido asegura durabilidad y mejor caída

El sweater cuello tortuga confirma su lugar como un clásico infalible. En el otoño-invierno 2026, se actualiza con nuevas siluetas y combinaciones, manteniendo su esencia pero adaptándose a las tendencias actuales.