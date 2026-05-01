Pollo frito: una preparación muy sabrosa para hacer en pocos pasos. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Si estás con ganas de preparar el pollo de una manera distinta y que quede sabroso, hoy aprenderás cómo se hace pollo frito. No vas a necesitar de muchos elementos, aunque algunos consejos harán la diferencia para el resultado.

El pollo es una proteína muy utilizada en nuestra alimentación, esta versión también sirve para hacer sándwiches, dedos de pollo, milanesa, entre otras opciones.

¿Cuál es el secreto para tener una cocción pareja y que queden crocantes?

A la hora de preparar la proteína, es importante tener una tabla y cuchillo solamente para manipular la carne. Eso es para evitar la contaminación cruzada.

Por otro lado, cortar las piezas de pechuga de pollo de forma pareja, obteniendo cubos. Tienen que ser del tamaño de un bocado y similares entre sí. Así nos vamos a garantizar que todos los trozos de pollo queden bien cocidos.

Si estás buscando una alternativa, hoy te compartimos una súper receta. Foto: Imagen creada con Gemini IA

El último detalle (e igual de importante que los anteriores) es preparar el aceite y dejar que tome temperatura. Tener una espumadera o pinza para ir sacando las piezas que se van cocinando. Si tenemos los elementos adecuados podemos hacer la tarea mejor y evitar accidentes en la cocina.

Esta receta de pollo frito es crocante, por lo que queda muy bien y se puede servir con una buena ensalada de hojas verdes: lechuga, rúcula, berro y espinaca (esta última, cortada bien finita), champiñones. Y, como extra, agregarle un dip de mayonesa casera.

Esta preparación es una versión sin gluten. Pero podés utilizar la harina que tengas en casa: va a funcionar de todas maneras. Respecto a los condimentos, no les tengas miedo. Son muchos, pero le da un toque increíble a la receta. Ahora queda ponerse el delantal y preparar esta rica comida.

Ingredientes para hacer pollo frito

Receta para 4 personas

2 tazas de maicena

1 1/2 taza de agua

2 cucharadas de provenzal

2 cucharadas de orégano

2 cucharadas de pimentón

Sal y pimienta a gusto

Una receta sabrosa y muy accesible. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a paso: cómo cocinar pollo frito tierno y crocante

Tomar una tabla y cortar el pollo en cubos. Tomar un recipiente y mezclar todos los ingredientes secos. Agregar el agua tibia en el recipiente que contiene los ingredientes secos y con la ayuda de un batidor hacer una mezcla. La mezcla debe quedar integrada y sin grumos. Te va a llevar unos minutos, pero con paciencia se logra. Será más sencillo si lo haces con unas varillas. Agregar el pollo a la preparación líquida y revolver para que las piezas de pollo queden bien empapadas con la mezcla. Lo mejor es dejarlo por lo menos 20 minutos. Con las piezas ya listas, utilizar un colador para quitarle el exceso de mezcla antes de llevarlas a la fritura. Preparar una sartén con aceite, esperar a que tome buena temperatura. A modo de prueba: tirar una miga, si hace burbujas es que ya se puede ir colocando las piezas de pollo, poco a poco, sin salpicar para evitar accidentes. Dejar que se cocinen hasta que se dore y retirar en una fuente con un poco de papel para que absorba el excedente de aceite. Opcional: rociar con un poco de sal por encima para darle más sabor.

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