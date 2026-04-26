Receta de tiramisú con flan y vainillas ideal para un domingo gris:

Tiramisú de flan y vainillas. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El tiramisú es un postre que no falla: tiene sus orígenes en Italia y es uno de los favoritos de cualquier persona. Este clásico conquistó los paladares y los corazones de los argentinos rápidamente y, aunque es un postre frío que lleva tiempo de armado, también tiene su versión exprés.

Para hacer un tiramisú rápido y lleno de sabor no necesitás más que un poco de creatividad y unos 15 minutos de tu tiempo. ¿Lo mejor? tampoco requiere de batidora, horno ni ingredientes difíciles de conseguir.

Receta de tiramisú con flan y vainillas

Ingredientes para 6 porciones

1 paquete de vainillas

1 sobre de flan de vainilla (el clásico)

500 ml de leche

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de azúcar

1 taza de café fuerte (frío)

1 chorrito de licor (opcional: café o chocolate)

Cacao amargo para espolvorear

Tiramisú de flan y vainillas. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Paso a paso para realizar el tiramisú

Flan cremoso: Prepará el flan con la leche según instrucciones, pero agregale la crema de leche para que quede más suave. Dejalo entibiar (no frío del todo, pero tampoco caliente). Base: Mezclá el café con el licor. Remojá apenas las vainillas (rápido, que no se desarmen). Armado: En una fuente, poné una capa de vainillas. Cubrí con una capa de flan. Repetí capas hasta terminar. Final del preparado: Llevá a la heladera mínimo 3 horas (mejor de un día para el otro). Antes de servir, espolvoreá cacao amargo arriba.

3 tips para que te salga la mejor receta de tiramisú

1. No empapar de más las vainillas: pasalas apenas por el café o almíbar. Si se humedecen demasiado, el postre pierde estructura y queda aguado.

2. Flan bien firme y frío: comelo ya frío y, si podés, con un poco menos de líquido para que tenga buena consistencia. Esto es clave para que las capas no se desarmen.

3. Buen reposo en heladera: mínimo 4 horas, ideal toda la noche. Es lo que hace que tome cuerpo, se integren los sabores y puedas cortarlo prolijo.

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