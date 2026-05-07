Buscan batir un récord con el sánguche de miga más grande del mundo Foto: Diario Bonaerense

La provincia de Buenos Aires consolida su liderazgo en turismo gastronómico con escapadas que mezclan tradición y sabor. En este escenario, Alberti se lleva todas las miradas: la localidad se convirtió en parada obligatoria gracias a una hazaña culinaria que ya es récord nacional: el sánguche de miga más grande de Argentina.

A dos horas de Buenos Aires, este pequeño pueblo, fundado en 1889 con la llegada del ferrocarril, conserva hasta hoy un casco histórico que transmite la esencia de la vida rural. Sus calles tranquilas, su parroquia y sus monumentos hacen de la localidad un sitio que combina historia y turismo cultural.

Localidad de Alberti. Foto: Facebook / Alberti Turismo.

La cita más convocante de la localidad es la Fiesta Provincial de la Harina este domingo 10 de mayo, que reúne a miles de visitantes con talleres de cocina, espectáculos musicales y degustaciones de productos locales. En este marco, se presenta el plato estrella: un sándwich de miga de más de 2,8 metros de largo, que se convirtió en el emblema gastronómico del pueblo.

Más allá de la curiosidad culinaria, la iniciativa funciona como un verdadero motor para la economía local. Comerciantes, productores regionales y prestadores turísticos encuentran en este evento una oportunidad para dar a conocer sus productos y atraer nuevos visitantes.

Fiesta Nacional de la Harina Foto: albertiturismo

Cómo llegar a Alberti, el pueblo del sánguche de miga más grande del mundo

Según estimaciones de tránsito y recorrido por ruta, el viaje en auto desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Alberti demanda aproximadamente 3 horas, con una distancia total cercana a los 196 kilómetros. El trayecto se realiza principalmente por autopista y rutas nacionales, con condiciones normales de circulación.

Para ir a la ciudad de Alberti en tren debe tomarse el mismo a larga distancia del ramal Sarmiento desde la Estación Once, en Buenos Aires. Este servicio tiene paradas en ciudades como Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy y Mechita, y llega hasta Bragado. Para comprar pasajes, puedes hacerlo en la web de Trenes Argentinos o de forma presencial.

Origen: Estación Once (Capital Federal).

Destino: Estación Andrés Vaccarezza (Alberti).

Frecuencia: Este tren opera con tres servicios semanales: sale de Once los lunes, miércoles y viernes.

Qué hacer en la Fiesta Provincial de la Harina

La Fiesta Provincial de la Harina se realiza en el Predio del Ferrocarril en Alberti, Ruta 5, kilómetro 189.