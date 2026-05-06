La ruta más recta y peligrosa del mundo que desafía la mente humana:

Highway 10, la ruta más recta y peligrosa del mundo que desafía la mente humana. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Conducir durante horas sin girar el volante ni un solo grado puede parecer una tarea simple. Sin embargo, en la práctica, se transforma en un desafío psicológico extremo. Eso es lo que ocurre en la Highway 10, una megaestructura vial en Arabia Saudita que atraviesa el inmenso Rub’ al Khali, conocido como el “Cuarto Vacío”, el mayor desierto de arena del planeta.

El tramo que une Haradh con Al Batha fue certificado como la recta más larga jamás construida: unos 240 kilómetros sin una sola curva. Una línea perfecta trazada sobre un paisaje sin montañas ni accidentes geográficos.

Del uso real a eje logístico clave hacia Emiratos Árabes Unidos

Originalmente, esta carretera fue concebida como una vía privada utilizada por el rey Fahd bin Abdulaziz Al Saud. Con el paso del tiempo, su función cambió por completo.

El tramo que une Haradh con Al Batha fue certificado como la recta más larga jamás construida. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Hoy, la Highway 10 es una arteria fundamental para el transporte de mercancías hacia los Emiratos Árabes Unidos, con un flujo constante de camiones que atraviesan el desierto. Su diseño perfectamente rectilíneo, ideal para la eficiencia logística, también plantea nuevos desafíos para quienes la recorren.

Fatiga mental al volante: el mayor riesgo de la recta infinita

A diferencia de otras rutas peligrosas del mundo, aquí el problema no son las curvas ni la velocidad. El verdadero peligro es la monotonía.

La ausencia total de estímulos genera un fenómeno de desconexión en los conductores: el cerebro reduce su nivel de alerta, lo que puede derivar en somnolencia o una menor capacidad de reacción. A esto se suma el tránsito constante de camiones y la presencia ocasional de camellos en la calzada.

A diferencia de otras rutas peligrosas del mundo, aquí el problema no son las curvas, sino la monotonía. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Por estas razones, sitios especializados como ‘Dangerous Roads’ incluyen esta carretera entre los trayectos más exigentes del planeta.

Los métodos de seguridad para evitar accidentes en Highway 10

El Ministerio de Transporte y Logística de Arabia Saudita reforzó la seguridad con las siguientes medidas de prevención:

Arcenes completamente asfaltados para paradas de emergencia.

Límites de velocidad diferenciados: 120 km/h para autos (con tramos de hasta 140 km/h), 100 km/h para buses y 80 km/h para camiones.

Marcas reflectantes (“ojos de gato”) para mejorar la visibilidad nocturna.

Señalización kilométrica constante y barreras de protección.

La ausencia total de estímulos en la ruta Highway 10 genera un fenómeno de desconexión en los conductores. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Otras rutas rectas del mundo: de Australia a la Ruta 40 en Argentina

Antes de que la Highway 10 se quedara con el récord, otras carreteras ya eran famosas por sus tramos interminables:

La Eyre Highway en Australia , con 146 kilómetros sin curvas en el desierto de Nullarbor.

La North Dakota Highway 46 en Estados Unidos , conocida por sus extensas líneas rectas rurales.

Argentina, que también ofrecen horizontes inalterables. Algunos tramos de la Ruta Nacional 40 en, que también ofrecen horizontes inalterables.

Sin embargo, ninguna alcanza los 240 kilómetros de perfección geométrica de la carretera saudí, una obra que demuestra que el trayecto más recto puede ser, también, el más desafiante para la mente humana.