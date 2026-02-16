Elaboración del alfajor gigante en Mar del Plata. Foto: STARPYH.

El 152° aniversario de Mar del Plata quedó marcado por un alfajor gigante de 720 kilos y 4 metros de diámetro que convocó a miles de personas y ahora aspira a ingresar al Libro Guinness de los Récords. El evento se desarrolló en la explanada del Museo MAR, donde vecinos y turistas siguieron de cerca el tramo final de la elaboración y el posterior reparto del postre.

La iniciativa fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH), que por tercer año consecutivo organizó esta propuesta con el objetivo de poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la ciudad.

Elaboración del alfajor gigante en Mar del Plata. Foto: Instagram / diegoasgarcia.

Un récord que supera todas las marcas anteriores

El nuevo alfajor no solo impactó por su tamaño, sino también por la cifra que arrojó la balanza: 720 kilos, 80 más que en la edición pasada. La diferencia consolida el crecimiento sostenido del proyecto y fortalece las aspiraciones de reconocimiento internacional.

El alfajor marplatense es un símbolo turístico por excelencia. Chocolate, dulce de leche y capas de bizcochuelo forman parte de la identidad gastronómica local, y esta versión monumental buscó llevar esa tradición a una escala inédita.

¿Cómo se construyó el alfajor gigante?

La estructura circular alcanzó los 4 metros de diámetro. Para evitar fisuras o desmoronamientos, los pasteleros diseñaron una base con una rueda central y segmentos triangulares perfectamente calibrados. La precisión fue clave para mantener textura, humedad y sabor en cada porción.

Elaboración del alfajor gigante en Mar del Plata. Foto: Instagram / diegoasgarcia.

La elaboración demandó entre 15 y 20 días de trabajo intensivo. Durante la primera semana se hornearon los bizcochuelos; en la segunda se rellenaron con cientos de kilos de dulce de leche; y en los últimos tres días se realizó el baño total de chocolate, culminando el proceso a la vista del público.

Impacto turístico y proyección internacional

Más allá del espectáculo gastronómico, el evento funcionó como un fuerte atractivo turístico en plena temporada. La masiva convocatoria reafirma la capacidad de Mar del Plata para generar propuestas innovadoras que combinan tradición y espectáculo.

Elaboración del alfajor gigante en Mar del Plata. Foto: Instagram / diegoasgarcia.

Con las gestiones ya iniciadas ante Guinness, la ciudad espera que el alfajor de 720 kilos no solo quede en la memoria de quienes lo probaron, sino que también ingrese en los registros oficiales como un nuevo hito internacional.

De concretarse, no sería solo un récord culinario: sería un nuevo capítulo en la historia de la capital turística bonaerense y su producto más dulce y emblemático.